Makrodaktili hastalığı nedir, belirtileri neler? Makrodaktili hastalığının tedavisi var mı?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:28

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:28

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Makrodaktili hastalığının ne olduğu ve semptomları merak ediliyor. Bu hastalığın ilk belirtileri arasında sadece bir veya birkaç parmağın diğerlerinden abartılı büyümesi olarak gözlemlenir. Makrodaktiliden genellikle en çok etkilenen parmak, işaret parmağıdır. Sonrasında ise orta parmak ve başparmak gelir. İşte Makrodaktili hakkında merak edilenler...

MAKRODAKTİLİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Makrodaktili, altta yatan kemik ve yumuşak dokunun aşırı büyümesi nedeniyle bebeğin parmaklarının veya parmaklarının anormal derecede büyük olduğu nadir bir durumdur. Durum doğuştandır, nedeni bilinmemektedir. Makrodaktili ellerde ayaktan daha sık rastlanır. Çoğu zaman, yalnızca bir el veya bir ayak etkilenir, ancak genellikle o el veya ayağın üzerinde birden fazla parmak etkilenir. Makrodaktili, iki parmağın veya parmağın birbirine kaynaşması şartıyla eşzamanlı olarak bir arada bulunabilir. İyi huylu bir durum olmasına rağmen, makrodaktili size ve çocuğunuza kozmetik açıdan rahatsız edici görünebilir.

MAKRODAKTİLİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Makrodaktili anomalisinde bir veya daha fazla parmak diğerlerinden çok daha büyük olur. Çoğu kişide büyük olan parmaklar el veya ayağın geri kalanıyla aynı oranda büyür. İlerleyici türde olduğunda ise, etkilenen parmaklar elin veya ayağın geri kalanından daha hızlı büyür. Etkilenen parmaklar genellikle etkilenmemiş parmakların uzunluk ve genişliğinin yaklaşık bir buçuk katı olacaktır. Fakat ilerleyici ise, etkilenen parmaklar oldukça büyük hale gelebilir.

MAKRODAKTİLİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Büyük parmaklılık türünü onaylamak ve hangi dokuların etkilendiğini belirlemek için çocuğunuzun röntgen veya MR gibi testleri istenebilir. Tedavinin amacı, etkilenen parmakların veya ayak parmaklarının mümkün olduğu kadar çalışmasına yardımcı olmaktır. Bazen, hafif durumlarda, yalnızca gözlem veya değiştirilmiş bir ayakkabıya ihtiyaç duyulur. Çoğu durumda, büyük parmaklılık cerrahi ile düzeltilir. Çoğunlukla, ameliyat karmaşıktır, çoklu prosedürler ve uzun vadeli planlama gerektirir.

Yapılan ameliyatlar arasında ,çocuğun etkilenme durumuna göre, kısaltma, yumuşak dokularda inceltme veya ray ampütasyonu dediğimiz tarak kemiğiyle birlikte kısmi ampütasyonlardır. Amaç fonksiyonel ve kozmetik düzelmeyi sağlayıp, el veya ayak parmaklarının işlevsel bütünlüğünü korumak ve çocuğun sosyal çevresinde, arkadaşları arasında utanmaması için normale yakın bir el veya ayak elde etmektir. Tedavi tek seansta bitmeyebilir, bir kaç seans yenilenebilir, ailelerin sabırlı olması gerekir.