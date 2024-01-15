Sağlık emekçilerinden 'mesai ücreti' tepkisi

Yayınlanma: 15.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 03:20

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) Sosyal İşler Sekreteri Abdurrahman Aktürk, sağlık emekçilerinin fazla mesai ücretlerinin normal mesai ücretinin altında kaldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Aktürk, 4857 sayılı iş kanununu hatırlatarak fazla mesai ücretinin normal mesai ücretine oranla en az bir buçuk katı olması gerektiğini belirtti.

‘EN AZ BİR BUÇUK KATI OLMALI’

Aktürk, “Sağlık Bakanlığı’nın son ücretlendirme politikasına göre, sözleşmeli lisans mezunu bir sağlık meslek çalışanın fazla mesai (Nöbet) ücreti 64 TL, lise dengi bir çalışanın fazla mesai ücreti ise 55 TL, kadrolu (4A) lisans mezunu bir sağlık meslek çalışanın saatlik nöbet ücreti 75 TL. Lisans mezunu bir sağlık meslek çalışanının normal mesai saatini ele alacak olursak toplam kazanç üzerinden hesap yaptığımızda saatlik ücreti 247 TL’ye denk geliyor. Ancak bunun bir buçuk katı olması gereken fazla mesai ücreti ise 75 TL. Gelişmiş ve gelişmekte olan hiçbir ülkede fazla mesai ücreti normal mesai ücretinden az olmaz. Genellikle uygulama normal mesai ücretinin bir buçuk ya da iki katı olarak değer görmektedir” dedi.

Söz konusu durumun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu ifade etti. Yetkililere çağrıda bulunan Aktürk, konuyla ilgili bir adım atılması gerektiğini ifade etti.







