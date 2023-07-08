Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 08.07.2023 - 10:55

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Instagram hesabından yaklaşık iki yıldır tedavi gördüğü hastalığını açıkladı. Karaca paylaşımında, "Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu" dedi. Yurttaşlar, Alopesi Üniversalis hastalığına dair araştırmalar yapıyor. Peki, Işın Karaca'nın hastalığı ne? Alopesi Üniversalis hastalığı nedir, belirtileri neler? Alopesi Üniversalis hastalığı tedavisi var mı? İşte ayrıntılar...

ALOPESİ ÜNİVERSALİS HASTALIĞI NEDİR?

Alopesi üniversalis ya da alopesi areata üniversalis, alopesi areatanın bir evresidir. Bu evrede saç, kaşlar ve kirpikler hızlı bir şekilde dökülür. %0,001 (100.000'de 1) oranında rastlanılan hastalığa sahip insanlar arasında en belirginlerinden biri ünlü hakem Pierluigi Collinadır.

Birbirinden farklı özellik gösteren saçkıran çeşitleri mevcuttur. Kafa derisindeki ani ve bölgesel saç kaybına ek olarak bazı vakalarda kaş, kirpik, sakal ve diğer vücut kıllarının da etkilendiği görülür. Bazı olgularda oldukça yavaş gelişen bu durum yıllar içerisinde tekrarlama özelliği gösterebilir.

Alopesi areata hastalığı kendi içerisinde birçok alt tipe ayrılır. Saçkıran bu alt tiplerin en sık görülendir. Kafa derisindeki tüm saçların etkilendiği alopesi türü “alopesi totalis” olarak isimlendirilir. Bu etkilenme tüm vücudu kapsayacak şekilde olduğunda ise adı “alopesi universalis” olur. Bazı kişilerde saç açıklığı olmadan saçların aniden aşırı incelmesi ve güçsüzleşmesi “diffüz alopesi areata” olarak tanımlanır. Dökülmelerin yuvarlak yamalar yerine ense ve kulak arkalarında saç bandı şeklinde meydana geldiği saçkıran olguları ise “ofiazis” olarak isimlendirilir.

ALOPESI UNIVERSALIS HASTALIĞI SEBEPLERİ NELERDİR?

Alopesi üniversalis her yaşta görülebilmekte ve bir tür otobağışıklık olduğuna inanılmaktadır.

Alopesi üniversalis gelişimi için risk teşkil eden ve saçkıran sebepleri arasında yer alabilecek durumlar şu şekilde özetlenebilir:

Ailede saçkırandan etkilenen başka bireylerin olması

Astım

Down sendromu

Pernisiyöz anemi

Mevsimsel alerjiler

Tiroid bezi hastalıkları

Vitiligo

Genetik faktörlere ek olarak çeşitli çevresel faktörler de bu hastalığın ortaya çıkışında etkili olabilir. Stres, bu çevresel faktörlerin başında gelir.

ALOPESI UNIVERSALIS HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Standart bir tedavisi olmamakla beraber, Imiquimod gibi Bağışıklık Düzenleyicilerin (İngilizcesi: Immunomodulator) kullanımını da kapsayan bir dizi tedavi keşfedilmiştir.

Ayrıca, Haziran 2014'te Yale Üniversitesi'nden bilim insanları bir hastaya 2 ay boyunca günde 10 mg Tofacitinib (bir tür romatizma ilacı), sonraki 3 ayda günde 15 mg Tofacitinib vererek tam tedaviyi başardıklarını açıkladılar. Hasta bütün baş bölgesinde, kaşlarda, kirpiklerde ve genital bölgesinde yeniden tüm kıllarına kavuştu.