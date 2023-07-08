Cool lime nedir? Evde cool lime nasıl yapılır?

Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte, Starbucks’ın yaz döneminde çıkardığı içeceklerinden biri olan cool lime, aslında evdeki malzemeler de çok basit bir şekilde yapılabiliyor. İşte sıcak günlerde serinleten cool lime tarifi…

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:05
Cool lime nedir? Evde cool lime nasıl yapılır?
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Yaz sıcaklarından bunalanlar için kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarifle karşınızdayız. Son zamanların en popüler içecekleri arasında yer alan cool lime, nane ve limonun muhteşem birleşiminden ortaya çıkıyor. Yalnızca 4 malzeme ile hazırlanan cool lime'ı, büyük boy sürahilerde buzdolabında saklayarak kana kana içebilirsiniz. İşte tarifi…

COOL LİME

Malzemeler

2 adet lime limon

Yarım demet taze nane

2 yemek kaşığı şeker

4 su bardağı soğuk su

Buz küpleri

Yapılışı

Öncelikle lime limonlarınızın kabuğunu rendeleyin. Beyaz kısımları acı olacağından o kısımları rendelememeye özen gösterin. Rendelenmiş limon kabukları üzerine nane yapraklarını ve şekeri ekleyin. Nane ve limonun aroması şekerle özleşene kadar 2-3 dakika elinizle ovun. Kabuklarını rendelediğimiz limonların suyunu sıkın. Soğuk suyu ve sıktığımız limon suyunu da ekleyerek şeker eriyene kadar karıştırın. İçeceği ince bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek süzün. Servisten hemen önce buz küplerini ekleyin. Nane yaprağı ve limon dilimi ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Cool lime tarifinin bir porsiyonu, yaklaşık 50 kaloridir. Dilerseniz yaz sıcaklarında keyifle tüketebilirsiniz.


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