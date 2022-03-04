İşitme kaybı zihinsel gelişim geriliği nedeni olduğu ortaya çıktı

04 Mart 2022 Cuma, 00:00

Doç. Dr. Murat Sertan Şahin, işitme kaybının nedenleri, kişide yarattığı sorunlar ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. İşitme kayıplarının nedenlerine değinen Doç. Dr. Şahin, "Basit bir kulak kiri de işitme kaybına neden olabilir. Bazen hastaneye yatırılıp yoğun bir tedavi uygulanmasını gerektiren ani işitme kaybı da gelişebiliyor" diye konuştu.



HER YENİ DOĞANA İŞİTME TARAMASI YAPILIYOR

Doç. Dr. Şahin, "Yeni doğan bir bebekte fark edilen işitme kayıpları sıklıkla genetik olan ve çok ileri derecede kayıplardır. Bu nedenle ülkemizde her yeni doğana işitme taraması yapılmaktadır ve işitme kaybı tespit edilen bebeklere mümkün olan en kısa sürede, dil gelişimi ve zeka gelişimi olumsuz etkilenmeden işitme cihazı veya koklear implant (biyonik kulak) gibi tedaviler uygulanarak normal işitme ve zeka düzeylerine erişmeleri hedeflenmektedir.

Çocuk yaş grubunda ise neden daha çok nispeten iyi seyirli, ilaç tedavisine yanıt veren orta kulak iltihapları veya orta kulakta sıvı toplanmalarıdır. Bunlar ilaç veya basit kulak zarına tüp takma ameliyatlarıyla çözülebilmektedir" ifadelerini kullandı.

YETİŞKİNLERDE İŞİTME KAYBI

Erişkin dönemde problemlerin biraz değişebildiğini belirten Doç. Dr. Şahin, "Genellikle kulak zarında oluşan delikler, işitmeyi sağlayan örs, üzengi, çekiç kemiklerindeki kopukluklar veya tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına bağlı orta kulaktaki yapısal sorunlar işitme kaybına neden olmaktadır. Bu sayılan nedenlerin çok büyük bir kısmının tedavisi ise ameliyattır. Buna ek olarak bu dönemde gürültülü ortamlarda çalışan bireylerde çınlamayla beraber gelişen işitme kayıpları da izlenebilmektedir. Yaşlanmanın doğal sonucu olarak görme yetisinin, hareket kabiliyetinin azalması gibi işitme yetisi de giderek azalır. İleri yaş grubunda-ki buradan kastedilen 65 yaş ve üzerindeki bireyler- neden daha çok sinirsel işitme kaybıdır, yaşlılığa bağlı olarak gelişir ve tedavide işitme düzeylerini yükseltmemizi sağlayan işitme cihazı uygulamaları önerilir" dedi.

VAKİT KAYBETMEDEN DOKTORA BAŞVURUN

Bir birey işitme kaybından şüpheleniyorsa ilk yapması gereken şey vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz hekimine başvurması gerektiğinin önemine değinen Doç. Dr. Şahin, burada yapılacak kulak muayenesi ve işitme testleriyle işitme kaybının seviyesi ve nedeni saptanarak uygun olan tedavinin hastada kalıcı hasar kalmasına fırsat vermeden bir an önce başlanması önem arz ettiğini de ifade etti.

"KULAK ÇUBUĞU KULLANMAYIN"

"Hastalarımızın en sık yaptığı hata kulaklarını kulak çubuğu ile temizlemeye çalışmalarıdır biz KBB hekimleri kesinlikle bunu istememekteyiz" diyen Doç. Dr. Şahin, "Birçok hasta kulaklarını temizlerken kulak zarını patlatıp ameliyat olmak zorunda kalmaktadır. Bir diğer önemli konu ise gürültülü ortam kontrolüdür. Özellikle gürültülü ortamda çalışan işçilerde ve yüksek sesle müzik dinleyen insanlarda çınlamanın eşlik ettiği işitme kayıplarını çok sık görmekteyiz. Bunu önlemek için gürültülü ortamda çalışan kişilerin kulaklık takması ve çok yüksek sesle müzik dinleyen bireylerin ise uzun süreli ve kulaklık ile yüksek ses maruziyetini azaltmalarını; mümkünse kulaklık kullanmamalarını önermekteyiz. Son olarak her insanın mutlaka en az bir kere işitme testi yaptırması, risk altındaki bireylerin yılda bir bu testi tekrar etmesi ve işitme kaybı şüphesi olan kişilerin en kısa zamanda bir kulak burun boğaz hekimine başvurmasını önermekteyiz" diye konuştu.