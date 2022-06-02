Fahrettin Koca Almanya’dan getirilen hasta hakkındaki ‘beyin ölümü’ ifadesini değiştirdi

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda, Almanya’dan Türkiye’ye ambulans uçakla getirilen kişi hakkında kullandığı “beyin ölümü” şeklindeki ifadesini değiştirdi. Koca yaptığı yeni paylaşımda, “Dün Almanya’dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda ‘bitkisel hayat’ ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla, ‘beyin ölümü’ ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir” dedi.

Dün Almanya’dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda “bitkisel hayat” ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla, “beyin ölümü” ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim. https://t.co/jGdEkeUumx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımda, “Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara’ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla “evi”, yani ülkesi sahip çıktı!” ifadesini kullandı.

Koca, “beyin ölümü” şeklindeki ifadeye gelen uyarıların ardından yeni bir açıklama yaptı. İfadeyi yanlışlıkla kullandığını belirten Koca, yeni paylaşımında, “Dün Almanya’dan ülkemize getirilen hasta için yayınlanan mesajda ‘bitkisel hayat’ ifadesi yerine, gözden kaçan bir yanlışlıkla, ‘beyin ölümü’ ifadesi kullanıldı. Hasta bitkisel hayata girdiği belirtilerek evine gönderilmiştir. Yanlışlığa dikkat çeken arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.