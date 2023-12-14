İsviçre’den gelip Pamukkale’nin termal sularında şifa arıyor

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:11

Güncelleme: 14.12.2023 - 15:45

Sinir sisteminde ilerleyici hasara neden olarak yürüme bozukluğundan konuşma problemlerine kadar geniş bir semptom yelpazesine sahip otozomal resesif geçişli bir hastalık olan Friedreich ataksisiye yakalanan 25 yaşındaki Emina Kazaferovic, İsviçre’de bulamadığı şifayı Türkiye’nin şifalı suları ile ünlü Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesini tercih ederek buldu.

Geçen Ağustos ayında kilometrelerce uzaklıktan Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezi (PAÜTERM) gelen Kazaferovic, en büyük istediği uzun süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle mahkum kaldığı tekerlekli sandalyeden kurtulmaktı. Aylardır PAÜTERM’in kişiye özel uyguladığı tedavi seçenekleri ile günlük yaşamını olumsuz etkileyen hastalıktan kurtulan Kazaferovic, PAÜTERM çalışanları başta olmak üzere bölgenin en büyük tedavi merkezinin yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

BÖLGENİN EN BÜYÜK TEDAVİ MERKEZİ

Pamukkale’nin ünlü beyaz travertenleri dağlardan ovaya dökülen kaplıca suyuyla beyazlaşırken, hemen yanı başında çıkan kırmızı suyu ve bu doğal suyun oluşturduğu doğal çamur alanları PAÜTERM’i bölgenin en büyük tedavi merkezine dönüştürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan ’Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu Denizli 2024’ün lansmanı PAÜ Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezinde yapıldı.

Lansmanın sonunda ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Pamukkale Üniversitesi Karahayıt Termal Rehabilitasyon Merkezi’nin üniteleri ziyaret edip, bilgi paylaşımında bulunuldu. Ziyaret esnasında Rektör Kutluhan, tedavisinde sonuna yaklaşılan İsviçreli Emina Kazaferovic ile bir araya geldi. Kazaferovic, sağlık durumu hakkında bilgi alan Prof. Dr. Kutluhan’a kendisi ile yakından ilgilendiği için teşekkür etti.