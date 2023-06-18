İTO'dan 'kızamık' açıklaması: Artışın nedeni sığınmacılar

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:37

Güncelleme: 18.06.2023 - 17:55

Türkiye’de aşılanmayla birlikte sonlandırılan kızamık vakaları son dönemde yeniden görülmeye başlandı. Vaka sayıları İstanbul ve Ankara’da hızla yükselirken, İzmir’de de vakalar görülmeye başlandı.

Ege Haber’in haberine göre, İzmir Tabip Odası (İTO) Sekreteri Yüce Ayhan İzmir’de vakaların arttığını ancak bir sayı veremeyeceğini belirtti. Ayhan, “Bize gelen gözlem sonuçlarına göre bunu söyleyebiliyoruz” dedi.

Kızamık vakalarındaki yükselişin sebeplerine ilişkin de konuşan Ayhan, kontrolsüz göçe dikkat çekti. Ayhan sözlerine şöyle devam etti:

“Kızamık vakalarında artış olmasının iki nedeni olabilir. Bunlardan ilki düzensiz göçmenler, sığınmacılar… Bu insanların ülkeye girdiği andan itibaren bir kontrol noktasında sağlık taramasından geçmesi, gerekiyorsa tedavi edilmesi lazım. Dolayısıyla bu topluluğun aşılanma açısından başarısı yüzde olarak nedir bilmiyoruz. Bu tarz topluluklarda yüzde 100’e yakın bir bağışıklık sağlanabilirse, vaka sayısının da önemli ölçüde azalacağı kanaatindeyim”

“AŞI TAKVİMİ YENİDEN OLUŞTURULMALI”

Normal şartlarda çocuklara kızamık aşısının 12’nci aydan itibaren yapıldığını söyleyen Ayhan, “Vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle kızamık aşılarının 9’uncu aya çekilmesi gerektiği yönünde bir kanaat var.” dedi.

Ayhan şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı da aslında aşının 9’uncu ayda uygulaması yönünde bir tavsiyede bulundu. Ancak bu konuda bir zorunluluk uygulamadı. Dolayısıyla bazı Aile Sağlık Merkezlerinde (ASM) aşı 9’uncu ayda uygulanırken, bazı ASM’lerde 12’nci ayda uygulanıyor. İkisi de yanlış değil! Ancak bu 3 aylık aralık çocuklarda bir duyarlılık periyodu yaratıyor"