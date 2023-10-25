İzmir Şehir Hastanesi hakkında 10 soruya 7 cümlelik cevap

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:21

İzmir’de 2013’te temeli atılan 8 kere açılış tarihi değişen, depreme dayanıksız iddiaları, işçi krizleri, ulaşım ve yetersiz personel sorunları gölgesinde sessiz sedasız açıldı. İzmir Tabip Odası, hasta kabulünün başlamasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 soru yönelterek cevaplarını alamadığını bildirdi.

Soruların kamuoyuna yansıması sonrası il müdürlüğü 10 sorun 7’sini tek cümlelik yanıtlarla gönderdi. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, müdürlüğün gönderdiği yazıyı “Cevap sayılmaz” diyerek yorumladı.

"AÇILIŞIN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dahi iki kere açılış tarihi verdiği hastane için il sağlık müdürlüğü, “Bakanlığımız tarafından İzmir Şehir Hastanesi’nın açılışı ile ilgili resmi bir tarih bildirilmemiş ve basınla paylaşılmamıştır. Bu nedenle erteleme de söz konusu değildir’’ yanıtını verdi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin duyurduğu kolon güçlendirme sorusuna da “İzmir Şehir Hastanesi binaları son teknoloji ile yapılmış olup, teknik analizleri tamamlanmıştır” ifadeleriyle cevaplandı.

İzmir Tabip Odası’nın altyapı, tıbbi donanım ve yeterli personel temini bakımından ve İzmir’deki kapanacağı iddia edilen hastaneler konusundaki sorusuna da müdürlük “Tüm planlamalar Bakanlık kontrolünde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Net bir sonuç çıktığında Bakanlığımız tarafından paylaşılacaktır’’ denildi.

HEKİM VE PERSONEL SAYISI BELİRSİZ

Hekim sayısı hakkındaki soruya yanıtsız bırakan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, teknik personel sayısı ve kriterleriyle ilgili soruya “Hastane planlaması, Bakanlık kontrolünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tam kapsamlı hizmet verecek şekilde planlanmaktadır’’ yanıtını verdi. Tabip odasının ‘ruhsatlandırma’ sorusuna da müdürlük, ‘’Hastane ve hizmet birimlerinin ruhsatlandırma ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlığımıza yürütülmektedir’’ diyerek cevapladı.