Sağlık Bakanı Koca'dan flaş 'kızamık' açıklaması: 'Ölüm iddiaları asılsızdır'

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakaları iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

"Kaygı uyandıran 'kızamığa bağlı ölüm' iddiaları asılsızdır. Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kaygı uyandıran iddialar asılsızdır" bilgisini veren Koca, açıklamanın kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacından doğduğunu kaydetti.

Kaygı uyandıran “kızamığa bağlı ölüm” iddiaları asılsızdır



Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kaygı uyandıran iddialar asılsızdır. Bu açıklama, kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacından… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2023

"VAKALARDA ARTIŞ OLDUĞU GERÇEK"

Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz. Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur.

Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir.

Kovid-19 pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde yüzde 95'in üzerinde tutulması sağlanmıştır. Aşılarının, aşı reddi nedeniyle yapılamadığı İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu ile bildirilen çocuk sayısının gittikçe azalması sevindiricidir. Türkiye'de bulunan yabancılar içinse ayrı aşı kapsayıcılığı hesaplanmaktadır. Bu oran KKK aşısı için yüzde 87 ile 92 arasında seyretmektedir."

"VATANDAŞLARIMIZI AŞI KONUSUNDA TİTİZ DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bağışıklama Danışma Kurulunun önerisiyle 2019 yılından itibaren çocuklara bir yaşından önce başlayarak üç doz kızamık aşısı uygulandığını hatırlatan Koca, bilimsel verilerin kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret ettiğini bildirdi.

Koca, yurttaşları çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ederek şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kızamık vakalarında artış olması üzerine ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görevli bilim adamlarımızdan oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu ve Kızamık Doğrulama Komitesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda, İstanbul'dan başlayarak tüm illerimizde 2023 yılının Ocak ayından itibaren yoğun kontrol stratejileri uygulamaya konmuştur.

Bu kontrol stratejileri çerçevesinde, tüm vakaların temaslıları (ev, okul, işyeri ve hastane) tespit edilmekte, temas sonrası profilaksi çalışmaları yürütülmekte ve temaslılar en uzun kuluçka süresi boyunca izlenmektedir. Vaka görülen yerlerde saha çalışmaları ile aktif vaka aranmakta, tespit edilen eksik aşılı ve aşısız çocuklar saha ekiplerince aşılanmaktadır. Özellikle toplu halde yaşanan yerlerde (geçici barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, yurtlar gibi) güçlendirilmiş sürveyans çalışmaları ile gerekli taramalarla aktif vaka araştırması yapılmakta, aşısız ya da yaşına göre eksik aşılı kişilerin aşılanması sağlanmaktadır. Sağlık kurumlarına şüpheli bir vaka başvurusu olması halinde triyaj ve izolasyon önlemlerinin güçlendirilmesi azami düzeye çıkartılmıştır."

Sağlık çalışanlarının, kızamığa karşı bağışık oldukları kanıtlanamıyorsa aşılanmalarının sağlandığının altını çizen Koca, il sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen riskli bölgelerde evlere giderek aşılama çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

Bakan Koca, asker aşılaması ile turizm sektörü çalışanlarının ve havalimanlarında görev yapan personelin aşılamasına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü bildirdi.

"AİLE HEKİMLERİ UYARILDI"

Aile hekimlerinin, kendilerine kayıtlı olan çocukların aşılanma durumlarını gözden geçirerek yaşına göre eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılanması konusunda uyarıldığına dikkati çeken Koca, şu bilgileri verdi:

"Göçmen sağlığı merkezleri ve yabancı uyruklular polikliniğinden hizmet alan kişiler acilen değerlendirilip, yaşına göre eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılaması yapılmaktadır. Bağışıklama Danışma Kurulu'nun bu ay içinde yaptığı son toplantıda mevcut durum değerlendirilmiş, durumun stabil olduğu tespit edilmiş, buna rağmen çalışmaların aynı ciddiyet ile devam etmesi yönünde karar alınmıştır.

Sağlık teşkilatımız bu konuda uluslararası normlar çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Kamuoyu yapılan açıklamanın vereceği emniyet duygusu içinde olmalı ve aşılanma için gerekli hassasiyet gösterilmelidir."