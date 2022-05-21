Kabızlık nedir? Kabızlığa ne iyi gelir?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:21

Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak tanımlanıyor. Bağırsaklardaki ufak bir sorun depresyondan obeziteye, iltihaplı bağırsak hastalığından kansere dek pek çok soruna davetiye çıkarabiliyor. İnsanların sağlıklı yaşayabilmesi için mikrobiyota yani 'bağırsaklardaki canlılar', 'bağışıklık sistemi ve 'sindirim sistemindeki mukozal bütünlük' büyük önem taşıyor.



Kabızlık diğer adıyla Konstipasyon bir sindirim problemidir. Bağırsaktaki hareketlerin yavaşlaması ve normalden daha az dışkılama yapılmasına kabuzlık denir. Kabızlık pek çok kişi tarafından yaşanmıştır. Yaşam kalitesini oldukça düşüren kabızlık durumu her yaştan insanda görülebilir.

KABIZLIK NEDİR?

Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu ortaya çıkar. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ile dışkı sertleşir ve dışkılama güçleşir. Normal bir insanın haftada en az 3 kere dışkılaması gerekir. Ancak dışkılamasıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu sebepten bağırsak yavaşlaması kişilerin kendi bağırsak düzenine göre değerlendirilmeli.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlığın birçok nedeni olabilir. Kabızlığın en sık görülen nedenleri şunlardır;

-Bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden olan hastalıklar

-Tuvalet ihtiyacının ertelenmesi

-Yeme Bozuklukları

-Yetersiz sıvı alımı

-Katı gıdalar ile beslenmek

-Hareketsiz yaşam tarzı

-Yeterisz lif tüketimi

-Antidepresa, ağrı kesici ev demir hapları

KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlığın belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. En yaygın görülen kabızlık belirtileri şu şekildedir;

-Bağırsak hareketlerinin azalması

-Haftada üçten az dışkılama

-Dışkılamada ağrı veya acı

-Karında şikinlik

-Dışkılaam sonrası bağırsaklarda tamamen boşalmadığı hissi

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlığın en önemli nedenleri arasında yanlış beslenme alışkanlıkları vardır. Kabızlığın giderilmesi için beslenme alışkanlığının değiştirilmesi gerekir. Beslenme programına meyve eklenmesi, kuru erik, kuru kayısı tüketilmesi, su tüketimini arttırmak, beyaz et tüketmek, 1 tatlı kaşığı zeytinytağı içmek, kivi yemek kabızlığa iyi gelir.

KABIZLIK NASIL ÖNLENİR?

-Bol sıvı ve lifli gıda tüketilmeli

-Fazla kafain ve süt ürünü tüketiminden kaçınılmalı

-Tuvalet ihtiyacı ertelenmememli

-Uzun süre hareketsiz kalınmamalı

-Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş bağırsakları düzene sokmaya yardımcı olur.

Kabızlığın uzun sürmesi durumunda bir hekime başvurulmalı.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA KABIZLIK

Yetişkinlerde olduğu gibi bebek ve çocuklarda da kabızlık görülür. Bebekler kendini ifade edemediği için kabızlık durumunda bebekler iyi gözlemlenneli.

Bebeği ılık suda yıkamak, karnına masaj yapmak, bebeğin poposuna vazelin sürmek bebeklerde kabızlığa iyi gelebilir.

Kabızlığı önlemek için çocuğun sıvı alımını artırmalı, erik, armut, kayısı gibi lif içeren meyveler ve bol sebze tüketmesi önerilmeli, yemeklerine zeytinyağı eklenebilir. Patates, pirinç ve muz gibi kabızlığa yol açabilen gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı. Tuvalet eğitimi başlanan çocukların her beslenmeden sonra tuvalete oturtulması sağlanmalı. Evde çocuklar için erik veya kayısılar kaynatılıp blendırdan çekilerek posaları ile çocuklara verilebilir. Bol sıvı alımı ve hareketin artırılması da unutulmamalı.



















