Kadınların bihaber olduğu hastalık: Pelvik organ sarkması

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:21

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:21

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Narin Türkmen, pelvik organ sarkması hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Türkmen, pelvik organ sarkmasını, rahimin önde, idrar torbası arkada rektum ile birlikte vajinadan dışarıya çıkması durumu olarak tanımladı.

Bu hastalığın, pelvik organları destekleyen kas ve dokuların zayıflaması sonucu geliştiğini belirtti. Pelvik organ sarkmasının kadınlarda yaygın bir hastalık olduğunu, ancak birçok kadının bu hastalıktan haberdar olmadan yaşadığını ifade eden Türkmen, hastalığın belirtileri arasında vajina veya belin alt kısmında çekilme hissi, ele gelen şişlik hissi, yavaşlamış idrar akışı, mesaneyi tam olarak boşaltamama hissi, sık idrara çıkma veya sıkışarak gitme gibi durumların bulunduğunu söyledi.

Sarkmanın, gebelik, doğum, yaşlanma, menopoz, fazla kilo, kronik öksürük gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini belirten Türkmen, rahatsızlık verici durumlarda cerrahi tedavinin önerildiğini, ancak hafif vakalarda egzersizler, pesser adı verilen vajina içine yerleştirilen destekleyici aparatlar, lazer tedavisi gibi seçeneklerin de düşünülebileceğini açıkladı.

Pelvik organ sarkmasıyla ilgili farkındalığın artırılması ve erken müdahalenin önemine vurgu yapan Op. Dr. Narin Türkmen, tedavi seçeneklerinin hasta özelliklerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti.