Kalp hastaları için sıcak hava hayati risk oluşturuyor!

Sıcak havalarda kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirten Uzm. Dr. Avcı, "Vücut ısısının artmasıyla birlikte sıvı ve mineral kaybı da artar. Bu durum özellikle kronik kalp ve damar hastalıkları bulunan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

GÜNDE EN AZ 2 İLA 2,5 LİTRE SU İÇİLMELİ

Yaz aylarında kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemleri sıralayan Avcı, "Günde en az 2 ila 2,5 litre su içilmeli, direkt güneş ışığından kaçınılmalı ve ani sıcak-soğuk geçişlerinden uzak durulmalı" dedi.

Klimalı ortamlarda uzun süre kalmanın da kalp dolaşımını etkileyebileceğini belirten Avcı, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Tansiyon ve kalp hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları ve doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Avcı, "Sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmek için alınacak küçük önlemler, hayat kurtarabilir" şeklinde konuştu.