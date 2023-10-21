Kamu-özel ortaklığı ile bu yıl içinde üç yeni şehir hastanesi açıldı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

Kocaeli Şehir Hastanesi, 3 Nisan’da hasta kabulüne başladı. 5 ay sonra gider borusu patladı, tavanı düştü. Gaziantep Şehir Hastanesi de 9 Ekim itibarıyla hasta kabülüne başladı. Son olarak açılışı sekiz kez açılışı ertelenen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ise dört gün önce açıldı. İzmir Şehir Hastanesi’yle birlikte bu yıl açılan şehir hastanesi sayısı üç oldu. Ülke genelindeki toplam şehir hastanesi sayısı ise 17’ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre Türkiye’de bulunan 262 bin hasta yatağının 163 bini Sağlık Bakanlığı hastanelerinde bulunuyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki yatakların ise 27 bin 815’i şehir hastanelerine ait. 2023’e dek 14 şehir hastanesinde 22 bin 670 hasta yatağı varken, 2023’te açılan 3 yeni şehir hastanesi ile yüklenici firmalara 5 bin 145 hasta yatağı daha eklendi.

(Kubilay Yalçınkaya)

‘DOKTOR YOK’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İş Yeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Şehir hastanesi sorunu çözüyorsa şehir hastanesi olan illerde hiçbir sorun olmaması gerekiyor. Adana, Mersin, Kocaeli, Isparta’da şehir hastanesi var, doktor yok” diye konuştu.

Yalçınkaya şunları söyledi: “Şehir hastaneleri kamu bütçesi için bir hortum haline geldi. Emek sömürüsü üzerine kurulmuş işletmelerdir. Bu hastanelerin kara delik olduğu Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini açıklamasıyla yeniden ortaya çıkacak.”