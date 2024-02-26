Kamudaki doktor sayısı yetersiz

CHP’li milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın 2024’e yönelik hedeflerini değerlendirdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00
Kamudaki doktor sayısı yetersiz
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı’na 2024 yılı için, 11 trilyonluk merkezi yönetim bütçesinin yalnızca yüzde 6.6’sının (732 milyar TL) ayrıldığını anımsatan Emir, bakanlığın 2023 verilerine göre de halk sağlığını ilgilendiren pek çok başlıkta hedeflerin tutturulamadığına dikkat çekti. Emir, Ekim 2022 verilerine göre, bakanlık bünyesinde 78 bin 620 doktorun istihdam edildiğini ancak bu sayının Ekim 2023’te 71 bin 725’e düştüğüne açıkladı. 

Nitelikli sağlık hizmetinin nitelikli personelle verildiğini belirten Emir, “İktidarı bir an önce ‘giderlerse gitsinler’ şeklindeki bakış açısını bir kenara koymaya, bu konuda ciddi önlemleri hayata geçirmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.


CHP haberleri Murat Emir haberleri Doktor haberleri

İlgili Haberler

İstanbul’da sahte reçeteyle milyonluk vurgun: Aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 kişi tutuklandı

İstanbul’da sahte reçeteyle milyonluk vurgun: Aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 kişi tutuklandı
İzmir Şehir Hastanesi’nde doktor ameliyathane temizliyor

İzmir Şehir Hastanesi’nde doktor ameliyathane temizliyor
Devlet hastanesinde hastalar üzerinden menfaat iddiası: 2’si doktor 3 gözaltı

Devlet hastanesinde hastalar üzerinden menfaat iddiası: 2’si doktor 3 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler