Kamudaki hekimler 72 yaşına kadar çalışmak zorunda: 'Aradaki fark özel hastaneye yöneltiyor'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 05:19

İktidarın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin, çalışma şartları ve sağlık emekçilerine yönelik şiddet nedeniyle yurtdışına göçü sürerken ülke içinde kalan hekimlerin de kamudan kopuşu sürüyor. Uzmanlar, kamuda çalışan hekimlerin “emekliliğe” ilişkin endişeleri nedeniyle de özel sağlık kuruluşlarına yöneldiğine dikkat çekiyor. Kamu hastanelerinde çalışan bir uzman hekimin emekli aylığı, çalışırken kazandığı taban+maaş ödemesi yüzde 51 düzeyinde seyrediyor. Performans ödemeleri eklenince ise emekli maaşı, çalışırken kazanılan gelirin yüzde 37’sine geriliyor. Hekimler de ya kamu kuruluşlarında 72 yaşına dek çalışmak zorunda kalıyor ya da özel hastaneleri tercih ediyor.

‘HEKİM AÇIĞI’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Kamuda uzman hekim maaşı 86 bin 887 TL ise bu uzman hekim emekli olduğunda 45 bin TL emekli aylığı alıyor. Bu aradaki fark hekim arkadaşlarımızın özel sektörde daha yüksek aylıklarla çalışarak emeklilik dönemi için düşük emekli maaşları için birikim yapmaya yöneltiyor” diye konuştu.

Yalçınkaya, “Hekimlerin çalıştıkları ile emekli oldukları maaş arasındaki uçurum, her geçen yıl artıyor. Özellikle bu politika uygulanıyor. Çünkü hekimlerin kamudan emekli olması istenmiyor. Çünkü hekim açığı var. Aradaki maaş farkının temel nedeni bu” dedi.