Bakan Koca: Hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 20:50
Bakan Koca: Hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 


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