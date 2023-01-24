Kan pıhtılaşmasında 'kanser' ayrıntısı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:00

Kanserin en sık ve en bilinen belirtileri arasında; hızlı kilo kaybı, inatçı öksürük, kansızlık gibi nedenler yer almaktadır.

Kanserde sıra dışı belirtileri anlatan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Türkan Öztürk Topçu, “Kan pıhtılaşması (tromboz), kanserli kişilerde sık görülür. Pıhtılaşmayla genellikle bacaklarda ödem, kızarıklık ve şişlik ile görülür. Bunun nedeni damardaki kanın pıhtılaşmasıdır. Diğer sıra dışı belirti olan böbrek yetmezliği (nefrotik sendrom) ise böbrekte protein kaçağının fazla olmasıyla oluşur. Yine hastada yaygın ödem görülür. Nasıl tansiyon, diyabet hastalarında, böbrek yetmezliği belirli bir süreçte görülebiliyorsa kanser de böbrek yetmezliğine neden olabiliyor” açıklamasını yaptı.

'BELİRTİLER GENELLİKLE PANKREAS, MİDE, KOLON, YUMURTALIK KANSERİNDE GÖRÜLÜYOR'

Kan pıhtılaşmasının başka birçok nedenlerden de olabileceğini belirten Doç. Dr. Topçu, “Genetik ya da ritim bozukluğu nedeniyle de görülebilir. Bu yüzden bu tür hastalar öncelikle iç hastalıklar uzmanına başvurduğunda mutlaka diğer sebepler araştırılmalı, ardından da kanser taraması yapılmalıdır. Genellikle pankreas, kolon, mide, yumurtalık kanserlerinde bu belirti görülmektedir. Bacak şişliği ya da ödemle bize gelip kanser olan birçok hasta örneğimiz de var” dedi.

DÜZENLİ MAMOGRAFİ VE KOLONOSKOPİ HAYAT KURTATIR

Kansere farkındalık için önerilerde bulunan Doç. Dr. Topçu şunları söyledi:

“İnsanlar genellikle inatçı kilo kaybı, öksürük gibi belirtiler hakkında daha bilinçli. Ama bacaktaki pıhtılaşma ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde olan pıhtılaşma sonrasında yapılan araştırmalarda kanser atlanabiliyor. Bu yüzden bunlara çok önem verilmelidir. Kanserde en önemli şeylerden biri erken tanıdır. Hayat kurtarır. Bunun içinde en önemli şey tarama testlerini takip etmektir. 50 yaşından sonra mamografi ve kolonoskopinin düzenli yapılması önemlidir.”



