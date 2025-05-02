Kanal İstanbul gibi ‘çılgın’ projeler sağlık sorunlarına da neden oluyor: ‘Kentin ısısını artırıyor’

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanıttığı Kanal İstanbul Projesi’ne tepkiler her geçen gün artıyor. Türk Toraks Derneği’nin 28. yıllık kongresiinde de uzmanlar Kanal İstanbul uyarılarını yineledi. Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkan Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Kanal İstanbul’a gelen tepkilerin nedenlerini ve projenin yol açtığı sorunları Cumhuriyet’e anlattı. Köktürk, “Kanal İstanbul gibi projeler, şehirlerin yeşil alanının azalıp beton yoğunluğunun artmasına ve kentlerin daha da ısınmasına neden olmaktadır. Bir yandan kirli hava, bir yandan artan sıcaklıklar sağlığımızı tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘KİRLİLİĞE NEDEN OLACAK’

Kentlerde hava kirliliğinin pek çok nedeni olduğuna değinen Köktürk, “Hava kirliliğinin, ulaşım ve trafik, sanayi kuruluşları, ısınma, inşaat yapım yıkım işleri gibi çok sayıda kaynağı mevcut. Bu kirlilik aynı zamanda şehrin planlanması, rüzgâr koridorlarının yokluğu, yeterli ağaçlandırmanın olmaması ile de yakından ilişkilidir. Trafik nedenli hava kirliliğinin payının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50 civarında olduğu tahmin edilmekte. Bu trafik nedenli hava kirliliği düşük doğum oranlarından çocuklarda astım hastalığının ortaya çıkmasına, solunum fonksiyonlarının kötü olmasına, çocukluk çağı kanserlerine, erişkinlerde astım, KOAH hastalığına, kalp damar hastalıklarına, demansa ve akciğer kanseri dahil tüm nedenlere bağlı ölümlere sebep oluyor” diye konuştu.

Günümüzde en büyük sorunların başında iklim krizi olduğunu belirten Köktürk şu görüşleri dile getirdi: “Kentleri planlarken bunları göz önünde bulundurarak iklim krizine dayanıklı kentler planlamak en büyük önceliğimiz haline gelmelidir. Aşırı hava olaylarına bağlı, ekstrem sıcaklık artışlarına bağlı ölümleri önleyebilmek için erken önlem almak, iklim krizine dirençli kentler planlanmak, yaşayacağımız sağlık problemlerinin önlenebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Artan betonlaşma, azalan yeşil alan sebebiyle gün geçtikçe şehir ısısı artmaktadır.”