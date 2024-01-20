Muzun bilinmeyen faydaları: Kansere karşı savaşıyor

Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:22

Güncelleme: 20.01.2024 - 10:22

Özellikle çozukların severek tükettiği muzun faydaları çok fazla bilinmezken aslında muzun kabuğu bile faydalı. İşte muz ve muz kabuğunun faydaları...

1- DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ VARDIR

Muz da olduğu kadar muzun kabuğunda da doğal antibiyotik etkisi vardır. Gece yatmadan yüzünü temizleyip sivilcilerinizin üzerine sürüp kurumalarına yardımcı olabilirsiniz.

2- KALP HASTALIKLARINDAN KORUR

Potasyum açısından zengin olan muz, sizi kalp hastalıklarından, kas ve sinir sistemi rahatsızlıklarından korur. Muzun hipertansiyon konusunda da olumlu bir faydası vardır.

3- KANSERLE SAVAŞIR

B6 vitamini açısından oldukça zengin olan muz, kalın bağırsak ile rektumda oluşan kanserler ve böbrek kanserine karşı korunmada oldukça faydalıdır.

4- DİŞLERİNİZİ BEYAZLATMAYA YARDIMCI OLUR

Muz kabuğunu dişlerinizi parlatmak için kullanabilirsiniz. Olgunlaşmış bir muzun kabuğuyla dişlerinizi iyice ovalayın. Sonrasında ağzınız açık bir şekilde 10 dakika bekleyin. Son olarak kuru bir diş fırçası ile 2-3 dakika fırçalayın.

5- ALKOLÜN YARATTIĞI POTASYUM VE SU KAYBINI ÖNLER

Alkol tükettiğiniz gecenin ertesi günü baş ağrısı ya da mide bulantısı yaşamak istemiyorsanız; yatmadan önce bir muz yiyin ve 2 bardak su için. Böylece alkol etkisiyle oluşan potasyum ve su kaybını önleyebilirsiniz.