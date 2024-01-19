Kanser tedavisinde çağ atlanıyor! Tümörlere 'nano' çözüm

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:11

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:11

Bilim insanlarının yok etmek için uzun uğraşlar verdiği kanser hastalığı, teknolojinin yükselmesinin ardından alternatif çözüm yollarını da araştırıyor. İşte bilim insanlarının kansere karşı ileri teknoloji çözüm taktiği...

BİRDEN FAZLA TÜMÖRÜ ORTADAN KALDIRIYOR

Bilim insanları kan dolaşımı yoluyla kanserli tümörleri yüzde 90 oranında azaltabilen nanorobotlar geliştirdi. 450 nanometre boyutundaki minik robotların tümör tedavisi ihtiyacını ortadan kaldırabileceği öne sürülüyor. Araştırma, Katalonya Biyomühendislik Enstitüsü (IBEC) ve CIC biomaGUNE'deki bilim insanları tarafından Biyotıp Araştırma Enstitüsü (IRB Barcelona) ve Barselona Özerk Üniversitesi (UAB) ile işbirliği içinde yürütüldü. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, minik makinelerin tek bir denemeden sonra tümörü küçülterek birden fazla tümör tedavisi ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini gösterdi. Mesane kanseri için mevcut tedaviler arasında ameliyat ve kemoterapi bulunurken, bu tedavilerin maliyetlerinin de çok yüksek olduğu kaydedildi. Bunun nedeni, hastaların tümörün küçüldüğünü görmeden önce altı ila dört hastane ziyaretine ihtiyaç duymalarıdır. Ancak yeni çalışma, nanobotların bunu tek seferde başarabileceğini iddia etti.

450 NANOMETRE BOYUTUNDA NANOBOTLAR

Nanobotların çapı 450 nanometredir ve bunu görebilmek için büyütme oranını 20 milyon kat arttırmanız gerekir. Robotların yüzeyleri altın nanoparçacıklarla kaplanarak araştırmacıların kan dolaşımında nasıl hareket ettiklerini ve tümöre nasıl saldırdıklarını görmelerini sağladı.