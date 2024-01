Bu diziler size zamanı unutturacak! Gerçeklik ve zaman algınızı değiştirecek 10 Bilim Kurgu dizisi

INTO THE NIGHT

"Into the Night", Belçika yapımı bir bilim kurgu dizisidir. Dizi, bir güneş patlaması felaketinin ardından hayatta kalan bir grup insanın, güneşin zararlı ışınlarından kaçmak ve sürekli geceyi takip ederek hayatta kalmaya çalışmasını konu alır. Kaçışları sırasında, birbirinden farklı geçmişlere sahip bu insanlar arasındaki gerginlikler, zorlu koşullar ve sürekli takip altındaki tehditlerle başa çıkmaya çalışırlar. "Into the Night", hayatta kalma mücadelesi ve toplumsal dinamiklere odaklanarak gerilim dolu bir atmosfer sunar.