Kâr oranı yükseltilen eczacılar yine de beklediğini bulamadı
Eczacıların ilaç satışlarından aldıkları kâr oranlarında artış yapıldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, 'Kararname eczacıların taleplerini karşılayacak ya da mesleklerini güvenceye alacak bir kararname değil. Sadece bir pansuman' dedi.
Eczacılar, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelere karşın ekonomik sıkıntılarına çözüm ve taleplerine karşılık alamadıkları gerekçesiyle pazar günü Ankara’da Büyük Eczacı Mitingi’nde bir araya geleceklerini ve kalıcı çözümler için iş bırakacaklarını açıkladı. Bu kararın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranları değiştirildi.
Buna göre 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25’ten 28’e, 100-200 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e, 200-400 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 lira üzeri ilaçlardaysa eczane kârı yüzde 12’den 13’e yükseltildi.
"SADECE PANSUMAN"
Cumhuriyet’e açıklama yapan ve kararnamenin beklentilerini karşılamadığını söyleyen Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Kararname eczacıların taleplerini karşılayacak ya da mesleklerini güvenceye alacak bir kararname değil. Sadece bir pansuman. Bizim talebimiz 8 kat civarında bir artıştı. Bu artışın da ilaç fiyatlarına ve enflasyona göre düzenli şekilde yapılmasını istiyorduk. O yüzden eczacıların miting kararında bir değişiklik yok. Pazar günü yine Ankara’da olacağız” ifadelerini kullandı.
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