Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı: Soba kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:47

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:47

Çekirge Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Cengizhan Keski, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz yapısı nedeniyle zehirlenme durumunun fark edilmesinin zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle rüzgârlı havalarda evlerde soba kullanımı sırasında karbonmonoksit zehirlenmesi riskinin arttığını belirten Dr. Keski, vatandaşları uyumadan önce sobayı söndürmeleri konusunda uyardı.

Karbonmonoksit gazının, kandaki oksijenin taşınmasına engel olarak dokuların beslenmesini zorlaştırdığını ve bu nedenle ölüme yol açabileceğini ifade eden Dr. Keski, “Karbonmonoksit zehirlenmesi kokusuz ve renksiz olduğu için başlangıçta fark edilmeyebilir. Yorgunluk ve bitkinlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durumlarda, odayı havalandırmak ve kişiyi temiz havaya çıkarmak önemli. Eğer semptomlar geçmezse ve kişi bilinç kaybı yaşıyorsa, hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

Soba kullanılan evlerde, odaların mutlaka gün içinde havalandırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Keski, ayrıca soba bacalarının çatıdan en az bir metre yükseklikte olması ve düzenli bakımlarının yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.