Evde yaktığı sobadan sızdı... Çorum'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Tedaviye alındı

Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen yabancı uyruklu kişi hastanede tedavi altına alındı.

Evde yaktığı sobadan sızdı... Çorum'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Tedaviye alındı
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 06:55

Cibuti uyruklu Bcharo Ahmed (27), Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak'taki evde yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Bir süre sonra kendisini kötü hissetmeye başlayan Ahmed, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ahmed, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #karbonmonoksit

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