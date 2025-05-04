Kefir Alzheimer’a karşı koruyucu olabilir mi? Uzmandan önemli uyarı!

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:52

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:55

Diyetisyen Beyza Tağraf, son dönem bilimsel araştırmaların kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılayıcı etkisine dikkat çekti. Bu etkinin, nöroinflamasyonun azalmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Tağraf, Alzheimer’a karşı korunmada kefirin destekleyici olabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

KEFİR, NÖROİNFLAMASYONU AZALTABİLİR

Bağırsakta inflamasyona yol açan bazı maddelerin kefirle baskılanabildiğini belirten Tağraf, “Nöroinflamasyonu azaltmak, Alzheimer’dan korunmak ya da bu süreci yavaşlatmak adına etkili bir stratejidir. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Kefirin olumlu etkilerinden yararlanmak istiyorsak, genel sağlık durumumuzu da optimal seviyeye çıkarmamız gerekir” dedi.

ALZHEİMER İLE MÜCADELEDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART

Alzheimer hastalığını, çatısında birçok deliği olan bir eve benzeten Tağraf, “Eğer bu çatıyı onarmak istiyorsak, sadece bir değil, tüm delikleri kapatmalıyız. İnflamasyon bu faktörlerden yalnızca biridir. Alzheimer’a neden olan tüm riskleri hedef alan, multidisipliner bir yaklaşım geliştirmek çok önemlidir” diye konuştu.

SADECE KEFİRLE SONUÇ ALINAMAZ

Alzheimer şüphesiyle gelen hastalarda yalnızca tek bir tedavi yöntemine odaklanmadıklarını vurgulayan Diyetisyen Tağraf, “Medikal tedavi ile birlikte beslenme düzenlemesi yapılmalı, uygun durumlarda beyin uyarımları ve bilişsel rehabilitasyonlar uygulanmalıdır. Alzheimer hastalarını doğru yönlendirmek büyük önem taşıyor. Kefir elbette faydalı bir gıda, ancak etkisini gösterebilmesi için genel sağlık koşullarımızın da desteklenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI YAŞAM RİSKİ AZALTIYOR

Alzheimer’dan korunmak için sadece bir besin maddesine değil, yaşam biçimine odaklanılması gerektiğini belirten Tağraf, “Daha sağlıklı beslenerek, fiziksel aktiviteyi artırarak ve zihinsel faaliyetlere yer vererek beynin yaşlanma süreci yavaşlatılabilir. Alzheimer riski taşıyan bireylerde yalnızca ilaç tedavisi değil; sosyal, zihinsel ve fiziksel alanlarda da destekleyici bir yaklaşım benimsenmelidir. Bu şekilde kefir gibi faydalı gıdaların etkisi de daha belirgin hale gelecektir” dedi.