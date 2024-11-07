Kefir tüketiminde altın saatler hangileri? Akşam mı sabah mı tüketmeli?

Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:24

Kafkaslar'dan dünyaya yayılan kefir, inek, keçi veya koyun sürüsünden elde edilen fermente bir süt ürünü olarak biliniyor. Ayrana, görünümüyle dikkat çeken kefir, sağlık açısından sayısız fayda sunuyor. Ancak bu faydalardan en iyi şekilde yararlanmak için kefir gününde hangi saatte tüketilmesi gerektiği merak edilmektedir.

KEFİRİN BESİN DEĞERLERİ VE İÇERİĞİ

Kefir, A, B1, B2, B6, B12, C ve D vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca folik asit, niasin, kalsiyum, demir ve iyot gibi önemli mineralleri içerir. Bir bardak kefirin besin değerleri şöyledir:

Kalori: 104 kcal

Protein: 9 gram

Yağ: 2,5 gram

Karbonhidrat: 11,5 gram

Şeker: 11 gram

KEFİRİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Düzenli kefir tüketimi, çıkış hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve şekerini dengede tutar. Ayrıca, oluşumları düzenlenir, antibakteriyel özellikleriyle vücutta şişme oluşmasını engeller ve kemik ile kalp yapısının korunmasını sağlar. Kronik yorgunluğa karşı da etkilidir.

KEFİR TÜKETİMİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Kefirin faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için tüketim süresi önemlidir. Yatmadan önce kefir genel olarak, zihinsel ve kemiklerin yaygınlaşması. Ancak mide ve sindirim sorunları yaşayanlar için yatmadan en az 2 saat önce tüketilmesi önerilir. Sabah aç karnına içilen kefir, sindirim sisteminden daha fazla fayda sağlar. İçeriğindeki probiyotikler, aç karnına tüketildiğinde çıkışları daha iyi çalıştırır. Kefir, kafein gibi maddeler içerir; bu nedenle günün herhangi bir saatinde tüketilebilir. Diyabetin ömrü gibi özel beslenme programları devam edecek, öğünlerine uygun şekilde kefir tüketmeleri önemlidir.