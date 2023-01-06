Kemik erimesi nedir? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi nasıl önlenir?

06 Ocak 2023 Cuma, 10:40

Kemikler, sert bir yapı oluşturmak için kalsiyum ve diğer minerallerle doldurulmuş protein liflerinden oluşur. Çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde güçlerini geliştirirler, ancak 30'lu yaşların ortalarından itibaren kemiklerimiz yavaş yavaş kalsiyum kaybetmeye başlar ve kemik incelmesine neden olur. Hayatımızın geri kalanı için yeterli kalsiyum ve diğer minerallere sahip olduğumuzdan emin olmak için ilk 30 yılda kemikleri güçlendirmek çok önemlidir. Bu, osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Kemik dostu bir diyet ve yaşam tarzı, kemiği güçlendirmek veya yaşa bağlı kemik kaybını en aza indirmek için her yaşta yararlıdır.

Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.



KEMİK ERİMESİ NASIL ÖNLENİR?

*Günlük ağırlık kaldırma egzersizi alt kemikleri güçlendirebilir. Yürümek ve koşmak ya da bir otobüs için ayakta dururken ağırlığı bir ayaktan diğerine kaydırmak, ağırlık taşıma egzersizlerine örnektir.

*Aktif olmayan ya da yatağa bağımlı kişiler kilo vermekte zorlanırlar ve diyetleri kalsiyum açısından zengin olsa bile kemikleri güçlendirmekte zorlanırlar.

*Yeterince kalsiyum ve D vitamini tüketmeliyiz.

*Kemik sağlığı için gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olmak için günde en az 5 meyve ve sebze içeren sağlıklı ve dengeli bir diyet yapılmalı.

*Yeterli protein tüketin - günde iki kez et, balık, süt ürünleri veya vejetaryen alternatifleri (tofu veya bakliyat gibi) hedefleyin.



