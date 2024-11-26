Kış aylarında cilt sağlığına dikkat: Nem en büyük ihtiyaç!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:51

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:51

Sonbahar ve kış aylarında soğuk hava, rüzgar ve düşük nem, cilt sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Turan, bu dönemde cildin daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte nem oranındaki azalma, ellerde egzama, yüzde hassasiyet ve ciltte matlaşmaya yol açabiliyor.

Dr. Turan, bu süreçte hyaluronik asit içeren ürünlerin kullanımının önemine dikkat çekerek, cilt bakımında hyaluronik asit serum veya kremlerin temiz bir yüze uygulanmasını tavsiye etti. Ayrıca, mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık farklarının cilt üzerinde oluşturduğu hassasiyete karşı düzenli bakım yapılması gerektiğini vurguladı.

RETİNOİK ASİT İLE CİLT YENİLEME



Kış aylarında retinoik asidin cilt bakımında altın değer taşıdığını ifade eden Dr. Işıl Turan, bu maddenin ince kırışıklıklar, lekeler ve sivilcelerle mücadelede etkili olduğunu belirtti. Retinoik asidin, cildin üst katmanını hafifçe soyarak alt katmanda sağlıklı kollajen sentezine olanak sağladığını dile getiren Turan, bu tür ürünlerin profesyonel önerilerle kullanılmasını tavsiye etti.

ELLERDE KURUMA VE ÇATLAMA İÇİN ÖNERİLER



Ellerinde kuruma ve çatlama fark edenlerin nemlendirici kullanımını ihmal etmemesi gerektiğini belirten Turan, "Cildin kötüleşmesini beklemeden, nemlendirici bakımına başlamak önemlidir" dedi. Özellikle cica içerikli nemlendiricilerin, hassas ciltler için mevsim geçişlerinde faydalı olduğunu ekledi.

PROFESYONEL BAKIMLARA YER AÇIN



Kış aylarında glikolik ve salisilik asitlerle yapılan profesyonel cilt bakımlarının cildi yenilediğini söyleyen Dr. Turan, bu dönemin aynı zamanda epilasyon işlemleri için de ideal olduğunu vurguladı. Güneş ışınlarının azalmasıyla epilasyonun daha güvenli ve etkili bir şekilde yapılabileceğini ifade etti.

LEKE TEDAVİSİ İÇİN DOĞRU ZAMAN



Dr. Turan, kış aylarının leke tedavileri için uygun bir dönem olduğunu belirtti. Güneşlenme ve solaryum gibi uygulamaların leke tedavilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Turan, "Bu mevsimde, güneş kaynaklı sorunları alevlendirecek uygulamalardan kaçınılmalı" diyerek sözlerini tamamladı.