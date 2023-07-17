Klima gözlerinizi kurutuyorsa bunlara dikkat edin! Göz sağlığınızı korumak işte bu kadar kolay

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:24

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:24

Yazın sıcak havalarda vücut sağlığına dikkat edilmesi kadar, göz sağlığına da dikkat edilmelidir.Yaz aylarında havanın kuruması,klima kullanımı,havuzlardaki klor gibi etkenler göz sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Konjonktivit (halk dilinde kırmızı göz, göz nezlesi) yaz aylarında daha sık görülen göz sorunudur. Bunun dışında ayrıca yazın güneş ışınları daha etkili olduğu için katarakt ve sarı nokta hastalığının da meydana gelmesi kolaylaşır. Ayrıca güneş ışınları dış ortama açık her dokuda olduğu gibi göz çevresinde ve gözde deri kanserlerine sebep olabilir.

Konjonktivit, gözdeki kan damarlarının belirgin hale gelmesiyle beraber gözlerde kanlanma ve kızarıklıklar şeklinde kendini gösterebilir. Hastalık tek gözde veya her iki gözde birden oluşabilmektedir. Konjonktivitlerin, mikrobik, alerjik olmak üzere çok çeşiti vardır. Belirtileri arasında;kızarıklık,sulanma,kaşıntı,batma ve gece boyunca çapaklanma meydana getiren ve sabah gözlerin açılmasına mani olacak akıntı. Bulaşıcılığı oldukça yüksek olan bu hastalık mutlaka zamanında tedavi edilmelidir. Yoksa kronikleşebilir ve gözbebeğinde kalıcı lekelere neden olabilir.

Acıbadem Hastanesi'nin haberine göre, göz kuruluğu genellikle ileri yaşta ve kadınlarda, kontak lens kullananlarda, göz ile ilgili cerrahi operasyon geçirenlerde, gözkapağının kapanmasına engel hastalıkları olan kişilerde daha çok görülür. Bunun yanı sıra Sjögren sendromu, romatizmal hastalıklar, diyabet, tiroit bozukluğu çeşitli sistemik sağlık sorunlarına sahip kişiler de risk grubuna girer. Klima ve kaloriferli ortamlarda uzun süre bulunmak göz kuruluğuna neden olabilir. Çalışma ortamının kuru olması, kalorifer veya klima kullanımı, sigara kullanımı veya sigara içilen ortamlarda bulunulması, bilgisayar kullanırken uzun süreyle ekrana bakmak gibi faktörler de kuru göz şikayetlerini artırır.

Prof. Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen göz kuruması ve kızarıklığı için "Yazın göz sağlığını korumak için havuzların hijyenine, havuzda yüzücü gözlüğü kullanmaya, doktorun önerdiği güneş gözlüğü kullanımına, kontakt lenslerin hijyenine, kontakt lenslerle deniz ya da havuza girmemeye, açık havada yapılan sporlarda göze gelebilecek darbelere ve uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca alerjik göz hastalıklarına sahip olanlar güneş, tozlu ortamlar ve polenlerden uzak durmalılar. Göz enfeksiyonlarına karşı da, kirli ellerle gözlere dokunulmamalı ve bol bol eller yıkanmalıdır." dedi.