Kolesterol için alınan statin ilacı 'düşünüldüğünden çok daha güvenli'

Araştırmacılar, hayat kurtaran ilaçların paketlerindeki ifadelerin bu sonuçla değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen araştırma, statinlerin hafıza kaybı, depresyon, uyku bozukluğu, kilo alımı ve iktidarsızlık gibi listelenen olası yan etkilerin çoğuna neden olmadığını savunuyor.

Kolestrole karşı alınan statin bir kişinin kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırma, 120 binden fazla kişiden alınan verilere dayanıyor.

Araştırmada, statin verilen bir grupla, plasebo (etkisiz ilaç) verilen grup karşılaştırıldı.

Çalışma ilaç kullananların şikayetlerinin ilaç kullanmayan plasebo grubundakilerle neredeyse aynı olduğunu ortaya koydu.

Bu da etkilere statinin neden olmadığını düşündürüyor.

Deneylere katılan hastaların hiçbiri aldıkları hapın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu bilmiyordu.

Yapılan incelemede, listelenen 66 yan etkiden sadece dördünün statin kullanımıyla ilişkili olduğu ve bunun da hastaların çok küçük bir kısmında görüldüğü tespit edildi.

Dört yan etki şöyleydi:

Karaciğer testlerinde değişiklikler

Hafif karaciğer anormallikleri

İdrar değişiklikleri

Doku ödemi/şişmiş ayak bilekleri

Hepatit veya karaciğer yetmezliği gibi karaciğer hastalıklarında bir artış görülmedi; bu da karaciğer kan testlerindeki değişikliklerin daha ciddi karaciğer sorunlarına yol açmadığını gösteriyor.

Statin tedavisi bazen kas hasarına neden olabiliyor ancak bu nadiren ortaya çıkıyor.

Ayrıca kan şekeri seviyelerinde küçük bir artışa neden olabiliyor ve bu da yatkın kişilerde diyabetin daha erken ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Yine, bu da nadiren görülüyor.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, statinlerin "kötü koleterol" olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürmede son derece etkili olduğunu söylüyor.

İlaçların dünya çapında yaklaşık 10 milyon ölüme neden olan kardiyovasküler hastalık riskini azalttığının defalarca kanıtlandığını belirtiyor.

'BU BÜYÜK BİR SORUN'

Çalışmanın baş yazarı Prof. Christina Reith, statinlerin güvenliğiyle ilgili endişelerin, bu ilaçlardan fayda görebilecek birçok kişiyi kullanmaktan caydırdığını söyledi.

"Yan etkilerle ilgili süregelen kafa karışıklığı ve endişe, birçok insanın bu ilaçları kullanmaktan alıkoyuyor. Bu büyük bir sorun."

"Bu, insanların bu ilaçları kullanırken hiçbir yan etki hissetmediği anlamına gelmiyor ancak artık statinlerin yaygın sorunlara neden olmadığına dair gerçekten sağlam kanıtlarımız var.

"Çalışmamız, çoğu insan için yan etki riskinin faydalarına kıyasla çok daha az olduğunu teyit ediyor" diye ekledi.

Araştırmanın direktörlerinden Prof. Rory Collins ise, "Artık statinlerin prospektüslerde listelenen yan etkilerin çoğuna neden olmadığını bildiğimize göre, hastaların ve doktorların daha bilinçli sağlık kararları alabilmeleri için statin bilgilerinin hızla gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Prof. Bryan Williams, birçok kişinin kanıtlanmamış olası yan etkilerle ilgili söylentiler nedeniyle statinlerden mahrum kaldığını öne sürdü.

"İlaç yazanlar bu olumsuz algıdan etkilendiler" dedi ve ekledi:

"Bu çalışmanın sonuçlarını görmekten son derece memnunuz. Bu bulgular çok güçlü bir güvence sağlayacaktır."

Uzmanlar statinlerin hayat kurtardığını vurguluyor ancak ilacınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız doktorunuzla konuşmalısınız.