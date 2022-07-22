Vaka sayılarının yükselmesiyle aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk arttı

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı, haftalık Covid-19 verilerine göre 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişi koronaya yakalandı. Böylece günlük vaka sayıları da 30 bin bandını aştı. Bir hafta içerisinde korona nedeniyle 96 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının artmasıyla aile sağlığı merkezlerindeki (ASM) yoğunlukların da arttığına dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Kemal Noyan, salgının ilk döneminde kronik hastalara ilaçlarını eczanelerden reçetesiz almaları için verilen raporların haziran itibarıyla bittiğini vurguladı.

Bu nedenle pek çok hastanın reçete yazdırmaya ASM’lere gittiğini belirten Noyan, konuya ilişkin SGK’ye yazı yazdı. ASM’lerde şu anda hem aşılama uygulaması, hem hasta takibi hem de reçete yazımı gibi pek çok hizmet verildiğini söyleyen Noyan, “Rapor uygulamasının sonlandırılmış olması yoğunluğu ciddi derecede artırdı. Vatandaşın raporlu ilaçlarını kolayca temin etmesi yerine yeniden yazdırması mecburiyeti, sağlık merkezlerinde tanı, tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetlerine ayrılacak vakit ve iş gücünde kayıp oluşturdu” dedi.

Reçete için gelenlerin sayısının artmasıyla, randevuları düzenlemenin zorlaştığını belirten Noyan, “Vaka sayısının arttığı bu dönemde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ilaç temini için hem sağlık merkezlerine hem de eczanelere sık başvuru yapmaları, bulaş riskini artıracak. Son altı ayda içerisinde kronik hastalığı için reçete edilmiş ilaçları kullanan hastaların, her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı, sağlık kuruluşlarına gitmeden ve reçete ihtiyacı duymaksızın temin etmesi için gereğini arzederiz” çağrısını yaptı.