İl Sağlık Müdürü Şenkul uyardı: 'Kütahya’da Covid-19 vakaları yeniden artışa geçti'
Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kütahya’da yeniden artışa geçen Covid-19 vakalarını duyurarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. İl Sağlık Müdürü Şenkul “Gelinen aşamada Covid-19’a karşı en büyük gücümüz bireysel tedbirlerle birlikte aşı olunmasıdır” dedi.
Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yaptığı açıklamada, Kütahya’daki Covid-19 vakalarının artışta olduğunu söyledi.
Şenkul, “Covid-19 vakalarının dünya genelinde artış gösterdiği, ülkemizin de bu durumdan etkilendiği bilinmektedir. Kütahya’mızda da vaka sayılarında son günlerde artış gözlenmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’dan korunmak ve virüsün toplumda yayılmasını önlemek için bireysel tedbirlere uyulması ve hedef nüfusun aşılanması ile Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklık oluşturulması en önemli öncelikler arasında yer almaktadır” dedi.
"COVİD-19'A KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ AŞI OLUNMASIDIR"
“Covid-19’a karşı en büyük gücümüz aşı olunmasıdır” diyen İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul “Aşı sayesinde kişinin hem kendisine, hem ailesine, hem de topluma hastalığın bulaşma riskinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Gelinen aşamada Covid-19’a karşı en büyük gücümüz bireysel tedbirlerle birlikte aşı olunmasıdır. Hastanelerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve mobil ekiplerimizle birlikte Kütahya’mızda aşılama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın aşıya ulaşımı için Devletimiz her türlü imkânı vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktadır. “e-Nabız” sistemi üzerinden aşı tanımlamaları yapılan vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmaları Covid-19 ile mücadelemize büyük katkı sağlayacaktır.
Vatandaşlarımızdan hastalık belirtisi olanların erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurmaları, Covid-19 tanısı almaları halinde izolasyon kurallarına uyarak, reçete edilen ilaçları kullanmaları önem taşımaktadır. Covid-19 hastalığından korunmanın en temel yolunun bireysel tedbirlerin alınması ve aşılanma olduğunu unutmayalım. Sağlıklı günler temenni ederim” İfadelerine yer verdi.
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