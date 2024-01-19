Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:44

Güncelleme: 19.01.2024 - 14:44

Kronik ağrı her birimizin başına gelmiş ve sanki hiç bitmek bilmeyecek bir ağrıya dönüşmüş gibi bizi rahatsız etmiştir. Peki, Kronik ağrı nedir? Kronik ağrıyla başa çıkma yolları nelerdir?

BBC'nin Ipsos'a yaptırdığı ve 16-75 yaş arası 4 bin kişinin katıldığı bir araştırma, İngiltere'de yaşayan yetişkinlerin çeyreğinin kronik ağrıyla yaşadığını ortaya koydu. Liverpool'da Ulusal Sağlık Servisi'ne bağlı bir özel bir ağrı kliniğinin direktörü Dr. Chris Barker, bu durumu "Sinir sistemimiz giderek daha koruyucu hale geliyor, tehlikeyi hissediyor ve uyarı sinyalleri gönderiyor; bu uyarı sinyalleri ise acıyı daha da artırıyor" diye açıklıyor.

KRONİK AĞRI NEDİR?

İlaç tedavisine veya diğer tedavi biçimlerine rağmen üç aydan uzun süren sürekli ağrılardır.

İkincil kronik ağrı, artrit, endometriozis, kanser gibi başka bir hastalıktan kaynaklanan ağrıdır.

Birincil kronik ağrı kendi başına bir rahatsızlıktır; yani ağrının kendisinden başka bilinen bir rahatsızlık teşhis edilmemiştir. Fibromiyalji veya karmaşık bölgesel ağrı sendromu gibi hastalıklar buna dahildir.

Kronik ağrı genellikle akut ağrı ile karıştırılır: Kemik kırılması veya kas yırtılması gibi kısa süreli, geçici ağrılar akut ağrılardır.

KRONİK AĞRIYLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI NELERDİR?

Hastalar genellikle pratisyen hekimlerin, fizyoterapistlerin, psikologların ve eczacıların desteğine ihtiyaç duyar.

Duruma bağlı olarak, ilaç tedavisi yardımcı olabilir, ancak ilaç yalnızca tedavinin bir parçası olabilir. Diğer yardımcı unsurlar şunları içerir:

Egzersiz yapmak

Fizik tedavi (sıcak veya soğuk paketler, masaj, hidroterapi)

Psikolojik terapiler (travma terapisi, bilişsel davranış terapisi, meditasyon)

Destek gruplarına katılmak

BBC'nin yaptırdığı araştırma, kronik ağrıyla yaşayanların yüzde 23'ünün bir ameliyat veya ağrı kontrolü programı için bekleme sırasında olduğunu gösteriyor.