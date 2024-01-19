Uzmanlar bu besinleri önerdi: Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak 10 yiyecek
Araştırmalara göre belirli yiyecekleri tüketmek ten renginin canlılığını etkileyebiliyor. Bilim insanlarına göre etkisi kanıtlanan bazı besinler soluk tenleri canlandırarak kişiyi güzelleştiriyor. İşte tükettiğinizde güzelleşeceğiniz 10 yiyecek...
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Araştırmaya göre sağlıklı besinlerle beslenmek, cilde güneş ışığından daha fazla olumlu etki veriyor. Bunun nedeni, insanların karotenoid açısından zengin birçok gıda içeren besleyici bir diyet sayesinde ışıltılı bir cilde kavuşması. Karotenoidler sarı ve kırmızı biber, ıspanak, kayısı ve kavun gibi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antioksidanlardır. Ayrıca yumurta ve somon gibi bazı hayvansal ürünlerde de bulunurlar. İşte yediğinizde cildinizi güzelleştirecek 10 yiyecek...
DOMATES
DOLMALIK BİBER
GREYFURT
GUAVA MEYVESİ
ISPANAK
HAVUÇ
KARPUZ
KAYISI
KAVUN
MANGO
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