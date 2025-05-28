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Küresel ısınma kadınlarda kanser riskini artırıyor

Küresel ısınma kadınlarda kanser riskini artırıyor

28.05.2025 12:59:00
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İHA
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Küresel ısınma kadınlarda kanser riskini artırıyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yapılan araştırma, küresel ısınmanın meme, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanseri vakalarını ve kanser kaynaklı ölümleri artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, sıcaklık artışının özellikle kadınları daha savunmasız hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 17 ülkeyi kapsayan yeni bir araştırma, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıkların meme, yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserlerinin görülme sıklığını ve ölüm oranlarını artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, iklim değişikliğinin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

SICAKLIK ARTIŞI KANSER VAKALARINI NASIL ETKİLİYOR?

Frontiers in Public Health dergisinde yayımlanan makaleye göre, 2050 yılına kadar sıcaklıkların 4 derece artması beklenen Cezayir, Bahreyn, Mısır, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin’de kanser vakaları ve ölüm oranları incelendi. Araştırmada, sıcaklıktaki her 1 santigrat derecelik artışın, 100 bin kişide kanser vakalarını ortalama 173 artırdığı ve toplamda 280 vakaya yükselttiği tespit edildi.

YUMURTALIK KANSERİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ

Kanser türleri arasında en büyük artış yumurtalık kanserinde görülürken, meme kanseri vakalarındaki artış daha düşük seviyede kaldı. Ölüm oranları da sıcaklık artışına paralel olarak yükseldi; her 1 derece sıcaklık artışında 100 bin kişide ölüm oranı 171 artarak 332’ye çıktı. Ölüm oranlarında en büyük artış yumurtalık kanserinde, en düşük artış ise rahim ağzı kanserinde gözlendi.

EN FAZLA ARTIŞ 6 ÜLKEDE

Ülkelere göre değerlendirildiğinde, sıcaklık artışları ile kanser vakaları ve ölümler Katar, Bahreyn, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye’de daha belirgin şekilde yükseldi. Örneğin, Katar’da meme kanseri vakalarının sıcaklık artışına bağlı olarak 100 bin kişide 560 vaka arttığı görüldü. Bahreyn’de ise bu artış 330 vaka olarak kaydedildi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Makalenin başyazarı Dr. Wafa Abuelkheir Mataria, "Sıcaklıklar arttıkça, kadınlarda kanser ölümleri de artıyor. Kümülatif etkisi halk sağlığı açısından oldukça önemli" dedi. Ortak yazar Dr. Sungsoo Chun ise kadınların iklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine karşı daha savunmasız olduğunu belirterek, "Hamilelik gibi fizyolojik durumlar ve sağlık hizmetlerine erişim zorlukları kadınların riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KADIN SAĞLIĞI

Uzmanlar, iklim değişikliğinin kadınlarda kanser vakalarını artırmasının yanı sıra, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklerin de bu riski katladığını vurguluyor. Kadınların çevresel tehlikelere daha fazla maruz kalması ve erken teşhis imkanlarının sınırlı olması, hastalıkların daha ağır seyretmesine neden olabiliyor.

Bu çalışma, küresel ısınmanın sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerken, iklim krizinin kadın sağlığı için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.

İlgili Konular: #kanser #küresel ısınma #kadın sağlığı

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