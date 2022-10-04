Kuş gribi: Son bir yıl içinde İngiltere ve Avrupa'da 48 milyon kuş öldürüldü

04 Ekim 2022 Salı, 05:47

PA Media

Avrupa gıda güvenliği ve hastalık önleme kurumlarının son verilerine göre kuş gribi vakaları yüzünden İngiltere ve Avrupa ülkelerinde son bir yıl içinde 47,7 milyon kuş öldürüldü.

Ekim 2021 - Eylül 2022 tarihleri arasındaki vakaları takip eden ve dün yayımlanan rapora göre kümes hayvanlarında 2467, tutsak kuşlarda 187 ve vahşi kuşlar arasında 3573 vaka meydana geldi.

Verilere göre virüs, Avrupa'da 37 ülkeyi etkiledi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Kuş Gribi için Avrupa Birliği Referans Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor, İngiltere'de 161 yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakası tespit edildiğini ve bu yüzden 3,2 milyon kümes hayvanı ve tutsak kuşun öldürüldüğünü gösteriyor.

İngiltere hükümeti öldürülen kuş sayısının üretim için beslenen 20 milyon kuşa oranla "çok düşük miktarda" olduğunu belirtti.

İngiltere'de bu tarihler arasında vahşi kuşlarda 1727 kuş gribi vakasının meydana geldiği tespit edildi.

Bu vakaların ülkede 406 farklı bölgede ve 59 kuş türü arasında yayıldığı belirtildi.

Uzmanlar geçen yıllarda yaz aylarında neredeyse yok olan kuş gribinin bu yıl tüm mevsimler boyunca sürdüğünü söylüyor.

Virüsün aynı zamanda kuşlar arasında daha hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.

"ÇOK UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR"

İngiltere'de hükümete bağlı çalışan Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Dr. Christine Middlemiss, virüsün vahşi hayvanlar arasında yoğun bir şekilde görülmesinin çiftliklerde de daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Middlemiss, "Ne yazık ki önümüzdeki aylarda göç eden kuşların dönüşüyle vaka sayılarının tekrar yükselmesini bekliyoruz" dedi.

İngiltere Kümes Hayvanları Konseyi Başkanı Richard Griffiths, bunun "şimdiye kadar görülen en zorlu kuş gribi sezonu" olduğunu belirtti.

Ancak raporu hazırlayan uzmanlar bu verilerin gerçeği yansıtmadığını, gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini aktarıyor.

İnsanlar arasında virüsün yayıldığına dair resmi olarak kaydedilmiş bir veri olmasa da İngiltere'de Ocak ayında bir vaka yaşandığı belirtiliyor.

ECDC Başkanı Andrea Ammon, çiftliklerde çalışanların hâl "risk altında olduğunu", işverenlerin çalışanları için güvenlik ve sağlık denetimi yapması gerektiğini söyledi.

Ammon, "Grip virüslerinde erken teşhis koymak için çok uyanık olmamız ve halk sağlığı yetkililerine bir an önce bildirmemiz gerekiyor" dedi.