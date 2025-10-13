Magnezyum eksikliği yaygınlaşıyor: Sağlık riskleri ve önerilen beslenme ipuçları...

Magnezyum, vücudun en temel minerallerinden biri olarak birçok hayati fonksiyonu destekler. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalara göre, toplumun dörtte birinde magnezyum eksikliği yaşanıyor. Bu durum, yalnızca fizyolojik değil, aynı zamanda ruhsal sağlık üzerinde de ciddi etkiler yaratabiliyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, magnezyum eksikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken önlemleri anlattı.

MAGNEZYUMUN ROLÜ VE EKSİKLİK BELİRTİLERİ

Prof. Dr. Erdoğan, magnezyumun kas kasılmasından kalp ritminin düzenlenmesine kadar birçok yaşamsal süreçte önemli bir rol oynadığını söyledi. Eksiklik durumunda ise kas krampları, uyku problemleri, baş ağrısı ve hatta kalp ritim bozuklukları görülebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Erdoğan, “Magnezyum eksikliği, uzun vadede kalp-damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini artırabilir. Özellikle stres, diyabet veya aşırı alkol tüketimi magnezyum kaybını hızlandırır.

YETİŞKİNLER İÇİN GÜNLÜK İHTİYAÇ VE AŞILAR

Günlük magnezyum gereksinimi yetişkin erkekler için 400 mg, kadınlar içinse 300 mg civarındadır. Ancak, gebelik, yoğun egzersiz, stres veya diyabet gibi durumlar bu ihtiyacı artırabilir. Toplumun yaklaşık dörtte biri, günlük magnezyum ihtiyacını tam olarak karşılayamıyor. Bunun en önemli nedeni, işlenmiş gıdaların yaygın şekilde tüketilmesidir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ VE KALP SAĞLIĞI

Magnezyumun kalp sağlığı üzerinde de ciddi etkileri vardır. Eksikliği, ritim bozukluklarına, çarpıntıya ve kaslarda istemsiz kasılmalara yol açabilir. Ayrıca, magnezyum eksikliği sinir sisteminin düzgün çalışmaması sonucu huzursuzluk ve anksiyeteye neden olabilir.

Magnezyum, kalp kasının elektriksel dengesini korur. Eksikliği durumunda kalp ritim bozuklukları ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN MAGNEZYUM

Magnezyumun, kemik sağlığı için de önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erdoğan, eksikliğinde kemik yoğunluğunun azalabileceğini ve uzun vadede osteoporoz riskinin artabileceğini belirtti.

Erdoğan, “Kalsiyumun kemiklere doğru şekilde yerleşebilmesi için magnezyum gereklidir. Güçlü kemikler için her ikisi de hayati öneme sahiptir.”

MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLER VE TAKVİYELER

Magnezyum açısından zengin besinlerin başında yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler (özellikle badem ve fındık), tam tahıllar, baklagiller, avokado ve kakao yer alıyor. Prof. Dr. Erdoğan, beslenmeyle yeterli miktarda magnezyum almanın mümkün olduğunu vurguladı, ancak bazı durumlarda takviye alınmasının gerekebileceğini de ekleyerek, “Beslenme yoluyla alınamayan magnezyum, bazı kronik hastalıklar veya ilaç kullanımı nedeniyle eksik olabilir. Bu takviyeler mutlaka doktor önerisiyle kullanılmalıdır.” dedi.

KIŞ ÇAYI VE MAGNEZYUM

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için tercih edilen kış çaylarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, uzun süreli kullanımın sağlık riskleri oluşturabileceğini söyledi.

Erdoğan, “Kış çaylarında mantar türeyebilir ve bu toksinler karaciğer ve böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yüzden kış çayı seçiminde dikkatli olunmalı ve aflatoksin testinden geçmiş ürünler tercih edilmelidir.” ifadelerine yer verdi.