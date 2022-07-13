Makina Mühendisleri Odası'ndan 'vaka' uyarısı: 'Temiz hava uygulamasına geri dönülmeli'
Son günlerde yeniden yükselişe geçen Covid-19 vakaları nedeniyle uyarılarda bulunan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kapalı ortamlarda yapılacak havalandırmanın riski azaltacağını belirterek havalandırmadan vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Covid-19 vakalarının artışına ilişkin Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, özellikle toplu olarak kullanılan kapalı ortamlarda pandemi döneminde alınan bazı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesinin gerektiğini, pandemi dönemi uygulanan yüzde 100 taze hava ile iklimlendirme uygulamasına geri dönülmesinin faydalı olacağını ifade etti.
"HAVALANDIRMA MİKTARI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN ARTTIRILMALIDIR"
Eski etkisinde olmasa da Covid-19 vaka sayılarının son zamanlarda giderek artması üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaz aylarında yüksek sıcaklıklar nedeniyle yurttaşların sıklıkla kapalı ortamları tercih ettiğine vurgu yaparak, “Alışveriş merkezi, otel, ofis ya da hastanelerin ortak kullanım alanları gibi her türlü toplu halde kullanılan kapalı ortamlar, Covid-19 nedeniyle risk taşımaktadır. Pandemi döneminde elde ettiğimiz bazı kazanımları devam ettirmemiz önemlidir ve bunların başında da kapalı ortamların havalandırılması gelmektedir.
İç ortamda virüs yayılımının kontrolü için iklimlendirme sistemlerinde uygulanabilecek en önemli tedbir havalandırmadır. Elektrik birim fiyat tarifelerinin yüksek olması nedeniyle havalandırma uygulamasından kesinlikle vazgeçilmemelidir. Havalandırma ile ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak ortamdaki virüs yükü azaltılabilir veya seyreltilebilir. Vakaların artış gösterdiği bu gibi dönemlerde havalandırma miktarı, enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılmalıdır” dedi.
"EVE MİSAFİR ALINMADIĞINDA..."
Evsel klimalar ile ilgili de bilgiler veren Atmaca, “Bizler toplu kullanılan kapalı ortamlar ile ilgili uyarılar yaptığımızda vatandaşlar bazen evsel klimalar ile ilgili de gereksiz çekinceler yaşayabiliyorlar. Açıkça belirtmek gerekirse evin sadece hane halkı tarafınca kullanıldığı ve eve misafir alınmadığı kabul edildiğinde evsel klimaların kullanımı hiçbir risk taşımamaktadır. Ancak sadece Covid-19 özelinde olmamakla birlikte her zaman evsel klimaların bakımına özen gösterilmelidir.
Bakımı yapılmayan ve temizlenmeyen klimalar, kullanıcılar için sağlık riskleri oluşturduğu gibi enerjinin verimsiz kullanımına da sebebiyet verecektir. Diğer yandan sadece pandemi dönemi değil her zaman evlerimizi belirli periyotlarla pencereler açılmak suretiyle havalandırmak sağlığımız açısından son derece faydalıdır” dedi.
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