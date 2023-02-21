Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:37

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evinden çıkamayan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yurttaşlar için evde sağlık hizmeti sunuyor. ''İBB evde sağlık hizmeti nedir? İBB evde sağlık hizmeti nasıl alınır, şartları neler?'' soruları sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...

İBB EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Evde sağlık Hizmeti, İstanbul’da yaşayan hasta veya bakıma muhtaç bireylerin ve yakınlarının, yaşadıkları ortamda, sağlık, bakım ve rehabilitasyon gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

İBB EVDE SAĞLIK HİZMETİNDE AMAÇLAR NELERDİR?

Hedef grubun ev ortamında sağlık ve sosyal yönden desteklenmesi

İyileşme döneminin kesintiye uğramadan devam etmesi

İyileşme sürecinin hızlandırılması

Hastane enfeksiyonlarının azaltılması

Hastanede yatış süreleri ve yatma stresinin azaltılması

Sağlık maliyetinin azaltılması

Geleneksel aile yapısının desteklenmesi

Hasta ve yakınlarının, eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi ve hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

İBB EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Öncelikli olarak yalnız yaşayan ya da ailesiyle birlikte yaşayan engelli, yaşlı, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere ulaşılması hedeflenmektedir.

Yara bakım gereksinimi olan, kateter ihtiyacı olan,enjeksiyon yapılarak tedavisi devam eden, damar yolu açılarak serum takılacak olan hastalar,

Kronik hastalığı olanlar

Terminal dönem hastaları

Hastaneden taburcu olup, artık tedavisi evde devam etmesi gereken hastalar,

Evde fizyoterapi, psikoterapi ihtiyacı olanlar

İBB EVDE SAĞLIK HİZMETİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Hasta veya yakınları , Alo 153 veya İBB'nin resmi web adresi olan https://saglik.ibb.istanbul/evde-saglik-basvuru-formu/ üzerinden başvuruyu gerçekleştirdikten sonra değerlendirme ekipleri tarafından en kısa süre içinde evlerinde ziyaret edilip, hizmet verme kriterlerine uygun olup olmadığı değerlendirilmektedir. Uygun bulunan hastaların Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.