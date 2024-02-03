Bilim insanları şaştı kaldı! Dinozorlardan bile eski

Bilimin gelişmesiyle birlikte dünya tarihinde yaşanan olaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak bilim insanları dinozorlardan da eski bir ağaç keşfetti...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 19:51
Bilim insanları şaştı kaldı! Dinozorlardan bile eski
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Modern bilimin gelişmesiyle birlikte keşifler de artıl göstermey başladı. Kanada'da yapılan bu keşifse bilim insanlarının adeta şaşıp kalmasına neden oldu. Kanada'nın doğusunda 350 milyon yıllık fosil bulundu.

BU FOSİLLER ZAMAN KAPSÜLÜ

Kanada'da keşfedilen ağaç fosili, bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı. Ülkenin doğusundaki Yeni Brunswick eyaletinde yer alan Norton şehrindeki bir taş ocağında bulunan fosil, 350 milyon yıl öncesine ait. Bilim insanları, bu ağacın meydana gelen büyük bir depremle adeta "diri diri gömüldüğünü" söyledi. Bilimsel dergi Current Biology'de dün yayımlanan araştırmanın ortak yazarlarından Matthew Stimson, "Deprem olduğunda bu ağaçlar canlıydı. Depremden sonra çok hızlı bir şekilde gölün dibine gömüldüler ve sonra göl normale döndü" dedi. ABD'deki Colby College'dan jeoloji uzmanı Robert Gastaldo, "zaman kapsülü" diye nitelediği fosillerin dünyanın Paleozoyik dönemdeki oluşumuna dair bilgi sağlayabileceğini belirtti.

541 MİLYONLUK AĞAÇ

251.9 ila 541 milyon yıl önceye denk gelen Paleozoyik dönemde henüz dinozorlar yoktu. Çalışmada yer almayan Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Peter Wilf, tam bir ağaç fosili bulmanın, bütünlüklü bir dinozor fosili bulmaktan çok daha zor olduğunu söyledi. Gastaldo, Latince adı sanfordiacaulis densifolia olan ağacın boyunun yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, taç kısmınınsa yaklaşık 5,5 metre çapında olduğunu belirtti. Akademisyen, şimdiye dek Paleozoyik dönemden taç kısmı da muhafaza edilmiş yalnızca 6 ağaç fosilinin bulunduğuna dikkat çekerek keşif karşısında "şaşkına döndüklerini" söyledi.


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