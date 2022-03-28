Matcha çayı nedir, ne işe yarar, kilo verdirir mi? İşte matcha çayı faydaları

28 Mart 2022 Pazartesi, 17:56

Japonya'ya özgü bir tür yeşil çay olan matcha çayı, son dönemde bitkisel ürünlerle sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Zira, özellikle düzenli yürüyüş yapanların, spor öncesi matcha çayı içmesi daha fazla yağ yakılmasını sağlıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Aksoy, metabolizmayı hızlandırmaya destek olan matcha çayıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

MATCHA ÇAYI NEDİR?

Matcha çayı, geleneksel bir şekilde yetiştirilen yeşil çayın bir çeşidinin toz haline getirilmiş hali. Bildiğimiz yeşil çaydan farkı ise özel yetiştirme yönteminin olması.

Gölgede tutulan çay yapraklarının elle toplanıp, damar ve saplarından ayırdıktan sonra özel olarak öğütülmesiyle elde ediliyor.

Araştırmalara göre matcha çayının yetiştirilme şeklinden dolayı yeşil çaya göre onlarca kat daha fazla yararlı bileşikler içerdiği biliniyor.

Dolayısıyla lezzeti, rengi ve içerdiği biyoaktif bileşikler matcha çayını yeşil çaydan daha popüler kılıyor.

MATCHA ÇAYI NELERE İYİ GELİR?

Matcha çayı diğer sağlıklı gıdalara göre daha yüksek antioksidan içeriğine sahip. Çalışmalar matcha çayının yetişkinlerde stres koşulları sırasında veya sonrasında bilişsel işlevi iyileştirebileceğini destekliyor.

Matcha çayında bulunan yararlı bileşiklerin antikanserojenik, antiinflamatuar, antiviral ve güvenli tüketildiğinde kalp, karaciğer, böbrek gibi organlar üzerinde koruyucu etkileri olduğu biliniyor.

Matcha çayının faydaları üzerine yapılmış çalışmalar sınırlı. Dolayısıyla birçok çalışma, yeşil çayın içerdiği biyoaktif bileşiklerin faydalarından yola çıkarak matcha çayının sağlık yararlarını öne sürüyor.

Bu durumda faydalarını iddia etmek için yeşil çaydan ziyade matcha çayının benzersiz faydaları üzerine yapılan araştırmalara ihtiyaç var.

MATCHA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Matcha çayının metabolizmayı hızlandırmaya, yağ yakımını artırmaya destek olduğu, dolayısıyla da kilo kaybına yardımcı olduğu biliniyor.

Bu bilgiye destek olan çalışmaların birinde; 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşten önce matcha çayı tüketenlerin yürüyüş sırasında yağ oksidasyonunu yani yağ yakımını artırdığı bulunuluyor.

Her zaman söylenildiği gibi tek başına kesin olarak zayıflamayı sağlayan mucizevi ve kanıtlanmış bir besin yok.

Sonuç olarak matcha çayının zayıflamaya etkisini doğrulamak için daha derin ve daha geniş analizlere ihtiyaç var.

Ama yine de sağlık yararı ve yağ yakımına olası etki sağlamak için tüketilmesinde sakınca yok.

MATCHA ÇAYI YAN ETKİSİ VAR MI?

Matcha çayının içerdiği kafein miktarı göz önünde bulundurularak kafeinin fazla tüketilmesinden kaynaklanan baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik hali gibi olumsuz etkiler görülebilir. Her besin gibi matcha çayını da aşırıya kaçmadan tüketmek önemli.

MATCHA ÇAYI ZARARLARI NELER?

Matcha çayının etkileri üzerine yapılan klinik çalışmaların sınırlı olmasından dolayı yeşil çay üzerine yapılan çalışmalardan yola çıkarak; fazla tüketiminden kaynaklanan karaciğer ve böbrek toksisitesi, yetiştirilme şeklinden dolayı kimyasala maruz kalma görülebilir.

MATCHA ÇAYI NASIL TÜKETİLMELİ?

Sağlıklı bireylerin günde 1-2 fincan tüketmesinde sakınca yok. Çay olması dolayısıyla sıcak suda çözünmesini sağlayarak tüketilebilir, diğer yandan smoothie gibi tariflere de eklenebilir. Genel olarak tok karnına içilmesi önerilse de özel bir tüketme biçimi bulunmuyor, kişiler bu konuda özgür.

MATCHA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Damak zevkine göre 1-2 çay kaşığı kadar matcha çayı üzerine çok az su ilave edilerek kıvamlı hale getirilir sonrasında üzerine 100-150 ml sıcak su ile iyice çözünmesi sağlanarak tüketilebilir.

MATCHA ÇAYINI KİMLER İÇMEMELİ?

İçerdiği kafein miktarından dolayı çocuklar, hamileler ve emziren annelerin tüketimi önerilmez. Ayrıca demir eksikliği, gastrointestinal sistem problemi olanlar ve kafeine duyarlı bireylerin de matcha çayı tüketmesi sakıncalı olabilir.