Bitkisel yaşama doğru!

07 Ocak 2022 Cuma

Vallahi de billahi de helal olsun AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan (RTE) hazretlerine!

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)” değerlendirmesine göre 2021’de enflasyonda yüzde 36.08’lik artışla “20 yıllık iktidarının rekorunu” kırdı! Bu rekorla Avrupa’da 1., dünyada 8. oldu!

Oysa Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi’ndeki Finansal İktisat Doktora Programı uygulaması olan “Enflasyon Açıklama Grubu’na (ENAG)” göre artış yüzde 82.81!

Acaba hangisi doğru?

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“Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)” 1. sınıfta “istatistik” dersimize, sonradan Maliye Bakanı olan, dönemin TÜİK Genel Müdürü rahmetli Şefik İnan gelmişti...

Derse girdi ve ilk sözleri şöyle oldu:

“Arkadaşlar! Ben size bilimsel yalan söylemesini öğreteceğim!”

Şaşırmıştık! Şöyle devam etti:

“Bir ülkede, nüfusun yarısı günde yalnızca bir ekmek, öteki yarısı da günde bir tavuk yiyorsa o ülkede, kişi başına yarım ekmek, yarım tavuk düşüyor, demektir!”

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Geçen yıl “asgari ücret” 2.825 TL idi. Yeni yıl için yüzde 50.5 oranında zam ile 4.253 TL oldu… En düşük memur maaşı 4.115 TL, emekli için 3.166 TL, memura yüzde 30.5 artış olarak öngörüldü…

Memur ve emeklisine yüzde 27.47, işçi emeklisine yüzde 25 zam yapıldı. Beklenen ek zam yüzde 2.5 oranında yalnızca memura geldi...

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Geçen yıl, 25 bin TL aylık alan milletvekillerinin maaşına, 3 bin 600 lira zam yapılınca, 2022’de maaşları 28 bin 600 lira oldu…

Gelelim AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) 2022 maaşına… Sıkı durun!:

Aylık 100 bin 750 TL…

Emekli aylığı 40 bin 300 TL...

Sarayında aşçıya, aşçının pişirdiği yemeklere, elektriğe, arabalarının benzinine para ödüyor mu? Ya da Emine Hanım’ın, her gün değişik giydiği kıyafetlerinin parasını kendisi mi ödüyor, yoksa “temsil ödeneğinden” mi karşılanıyor?

Acaba RTE ve ailesi, tasarruflarını TL’ye mi, dolara mı, Avro’ya mı, yoksa altına mı yatırıyorlar?

Gelin RTE’nin şu müjdesini, kendi maaşı ile kıyaslayın: RTE, emekli maaşının, 2 bin 500 TL’ye çıkacağını müjdeledi! Ancak bu artış, asgari ücretin dahi 1750 TL gerisindedir!

RTE, 40 emekliye bedel değil mi?

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Maaşların kaymağını edinen RTE, “Enflasyondaki köpüğü süratle alacağız…” diyor… Geçen yıl Marmara Denizi’ndeki “müsilaj” kirliliği için de benzeri laf etmişti ama “müsilaj” bu yıl da olduğu gibi duruyor!

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Diyelim ki 2021’de, yüzde 36.08’lik enflasyonun baskısı altında, satışında zorluk çeken, sözgelişi bir buzdolabı fabrikasında “asgari ücretli” 50 işçi çalışıyor, ayda 50 buzdolabı üretiyor olsun...

Şimdi her buzdolabına 1.428 TL zam gelecek demektir…

Buzdolabının üretimindeki elektriğe de yüzde 130 zam geldi…

Varın gelin, 6 bin TL - 14 bin TL’ye satılan çeşitli buzdolabı fiyatlarına gelecek zammı siz düşünün... Bu örnek, tüm sanayi işletmeleri için geçerlidir...

Ya da pek çok işçi işten çıkarılacak, demektir!

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Aralık ayında, elektrik faturasına, 206 lira ödeyen bir vatandaş, aynı miktardaki elektriğe ocak ayı sonunda 434 lira ödeyecek.

Şimdi “jeneratör” kullanımının artacağı söyleniyor!

Yüzde 130 zamlı elektrik kullanacak “asgari ücretliye”, ayrıca “ekmek zammı” da hazırlanıyor… “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)” buğdaya yüzde 25 zamla, tonunu 2.500 TL’den 3.250 TL’ye çıkardı!

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RTE’nin, “Merkez Bankası’ndaki” akıldaşları dışında, yardımcılıktan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yükseltilen Nureddin Nebati de var… Soyadı olan Arapça sözcük “nebati” ne demektir? Tam Türkçesi “bitkiseldir”.

Bakan Nebati (bitkisel), RTE’nin “para politikası hakkındaki görüşlerinin, özellikle de düşük faiz oranlarının güçlü bir destekçisi olarak” biliniyor.

İki gün önce, “Ortodoks politikaları bir kenara bıraktıklarını, artık heterodoks politikalar uygulanacağı”nı açıkladı. “Bitkisel politika” mı demek istedi?

Nebati’nin, “Bakan Yardımcısı” olduğu dönemde “Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi” olarak “çift maaş alması” da eleştirilmişti!

Uluslararası bilgi kaynağı “Vikipedi’ye” göre Nebati, 2015’te bir röportajda “Arap asıllı olup, evde ailesiyle konuşma dilinin Arapça” ve “Türkiye’nin en büyük Arap aşiretlerinden Naimi aşiretine mensup olduğunu” belirtmiş!

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Bitkisel yaşam felsefesinin gereği olarak alkollü içkilere bu sefer yüzde 46 zam yapıldı…

“Efe Alkollü İçecekler Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi” Tülay Aktan, sektörün en büyük sorununun “merdiven altı üretim olduğunu” dile getirdi. “Bir şişe rakının yüzde 75 vergiden oluşuyor. Sahtenin boyutu o kadar büyüdü ki sahte üretim sanayileşti. Kaçak ve sahte ürün ticaretini önlemek için ÖTV indirimi şart” diyor…

Unutmayalım ki her ay sahte içkiden onlarca insan ölüyor… Bitkisel yaşamda, pireye kızıp yorgan değil, insanın yaşamı yakılıyor…

Sahte içkiler...

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TIME dergisi Türkiye’yi “2022’nin En Büyük 10 Küresel Riski” listesinde 10. sıraya koydu ve “Erdoğan, Türkiye’nin ekonomisi ve uluslararası saygınlığını yeni diplere indirecek” diye yazdı.

Çokuluslu Goldman Sachs bankasının açıklamasında “Aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13.6 seviyesine yükselmesiyle 1. çeyrekte yüzde 40’ı aşacağını tahmin ediyoruz” denildi.

TV eko nomi kanalı Bloomberg, aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra şöyle yorumladı:

“Mayıs ayında yüzde 55 ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredecek. ‘Heterodoks’ sözcüğü, ‘farklı’ anlamına gelen Yunanca ‘heteros’ ve ‘öğreti, düşünce’ anlamındaki ‘doksa’ sözcükleri, ana akımdan sapmış olan anlamına gelir.”

Dünyanın en büyük bankası JPMorgan, enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesinde tepe yapmasının beklendiği, nedenin ise Maliye Bakanı Nebati’nin “Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks politikalar” sözleri olduğunu açıkladı...