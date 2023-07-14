Hastaneler kapı duvar: Aradığınız doktora ulaşılamıyor!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre iyi hal belgesi alarak yurtdışına giden uzman doktor sayısı giderek artarken kamu hastanelerindeki nitelikli sağlık hizmeti de giderek azalıyor. Bu nedenle randevu krizi de derinleşmeye başladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sorunu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Emir, uzman başına düşen hasta sayısının arttığını vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

(Murat Emir)

Ankara’da nüfusun çok büyük bir bölümünün Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle’de yaşadığının altını çizen Emir, “Şehir hastaneleri de bu ilçelerde bulunuyor. Her hastaneyi kontrol ettik ancak bu üç ilçede birçok bölümde randevu verilemediğini tespit ettik. Bu durumda hastalar uzaktaki hastanelere yöneliyor. Randevu bulunamayan bölümlerin birçoğu zaten buralarda yok. Örneğin Ankara’da çocuk cerrahisi bölümünde Çankaya ve Yenimahalle’de uygun randevu bulunmuyor. Radyoloji ve çocuk diş hekimliği bölümlerinde ise Ankara genelinde randevu bulunamıyor” dedi.

‘ERİŞİLEMEZ DURUMDA’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik “Giderlerse gitsinler” sözlerini anımsatan Emir, “Sağlık Bakanlığı, birbirinden yanlış politikalarla nitelikli sağlık hizmetini erişilemez hale getirmiş durumda. Kamu hastanelerinde neden randevu verilmiyor?” diye konuştu.