Penis kanseriyle mücadele eden Howard’dan önemli uyarı: "HPV farkındalığı arttırılmalı"

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:14

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:14

Nisan 2020’de penisinde kaşıntı ve kızarıklık şikayetleri yaşayan Howard, ilk başta bunu pamukçuk olarak düşünse de yapılan incelemeler sonucunda HPV bağlantılı penis kanseri teşhisi aldı. Tedavi sürecinde penisinin üçte ikisi (yaklaşık 10 santimetre) cerrahi olarak alındı. Tedaviye rağmen kitleler yeniden ortaya çıkınca radyoterapi ve kemoterapi sürecine başladı. 2018’de prostat kanseri teşhisi ile ameliyat olan Howard, bu süreçleri geride bırakırken farkındalık yaratmanın önemini şu sözlerle ifade etti:

“Penis kanserim HPV’den kaynaklanıyor ve çoğu insan hayatının bir noktasında HPV’ye yakalanacak. HPV’ye sahip olmanız kansere yakalanma riskinizi artırabilir, ancak bu riskin varlığından herkes haberdar olmalı. HPV aşılamasının erkek ve kız çocuklarına yaygın şekilde uygulanması gerekiyor.”

HPV VE KANSER RİSKİ

Human Papilloma Virüsü (HPV), dünya çapında kadınlarda 620.000 ve erkeklerde 70.000 kanser vakasına neden olmuş bir virüs olarak dikkat çekiyor. Rahim ağzı kanseri, HPV enfeksiyonu ile ilişkili olarak dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın dördüncü kanser türü. HPV aşısı ilk olarak 2006 yılında onaylandı ve günümüzde koruma sağlayan altı farklı aşı bulunuyor. Bu aşıların 9 yaşından itibaren uygulanması öneriliyor ve cinsel aktivite başlamadan önce yapılması öncelikli hedef olarak kabul ediliyor.

Patrick Howard, HPV konusunda farkındalığı artırmak amacıyla küresel çapta adil aşılama programları için mücadele eden Global Action on Men's Health ve Noman is an Island: Race to End HPV gibi organizasyonları destekliyor. Howard, HPV aşısının yaygınlaştırılması ve HPV ile ilgili bilincin artırılmasının gelecekteki kuşaklar için kritik önem taşıdığını belirtiyor.