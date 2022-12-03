Mevsimsel depresyon neden olur? Nelere dikkat etmeliyiz?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Sonbahar depresyonu çoğu zaman aynı dönemde başlar ve son bulur. Yaz ve ilkbahar aylarında o kadar görülmese de bu depresyona maruz kalan vakalar da gözlemlenir. Sonbaharın sonlarına doğru ve kış ayının başlangıcında başlar ve ilkbaharın güneşli günlerinden yaz ayının sonuna kadar semptomlarda azalma görülür. Yapılan araştırmalara göre mevsimsel depresyon toplumun yüzde 5’lik bir kısmında görülür.

Mevsimsel depresyon her yaştan kişilerde görülebilmektedir. Genel olarak ortalama 20-23 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, diğer tüm depresyon türlerinde olduğu gibi kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğü araştırmalarca kanıtlanmıştır. Eğer kişinin geçmişinde, ailesel yapısında, genetiğinde veya yaşadığı kötü bir deneyim varsa bu depresyon çeşidini yaşaması olağan olarak görülür.

Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Nazik'in açıklamaları şöyle:

MEVSİMSEL DEPRESYONUN HORMONLARA ETKİSİ NELERDİR?

Böyle durumlarda devreye Melatonin ve Serotonin hormonu giriyor. Melatonin, uykumuzu düzenleyen bir hormondur. Karanlık olduğu zamanlarda melatonin hormonu yükselir ve gün ışığı arttığı zamanlarda da azalmaya başlar. Melatonin yükselince enerjide azalma ve çoğunlukla uyuşukluk hissedilir. Vücut rahatlar ve uykuya meyilli hale gelinebilir. Serotonin ise halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinir. Güneş ışınlarını gördüğümüz anda serotonin artışı yaşanır ve ruh halimizi keyiflendirmeyi sağlar. Kış aylarının yaklaşması ve günlerin kısalmasıyla serotonin miktarı da azalmış olur. Bundan sebeptir ki araştırmacılara göre, bu iki maddenin üzerimizde büyük bir etkisi olduğu kesin.

Semptomları Nelerdir?

Üzüntülü olma hali,

Dünyaya karşı umutsuzluk ve karamsarlık,

Çok fazla uyuma isteği

Daha önce zevk alınan aktivitelerden zevk alamama,

Cinsel isteksizlik,

Sürekli yemek yeme isteği,

Odaklanma ve konsantrasyon problemi,

Sosyal hayatı en düşüğe indirgeme hali mevcut iken İlkbahar- Yaz aylarında ise kişinin semptomları;

Cinsel isteklilikte artış,

Anksiyete artışı,

Agresif tavırlar,

Insomnia (uykusuzluk) ya da Uyku ile ilgili diğer problemler,

Kilo ve iştah kaybı olarak görülebilir.

MEVSİMSEL DEPRESYON NASIL TEDAVİ EDİLİR?