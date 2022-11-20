Mevsimsel hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemine dikkat

20 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Özellikle kış aylarında virüs ve bakterilere karşı savunmasız olan bağışıklık sistemini güçlendirmenin hastalıkları önlemede oldukça önemli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu, bağışıklığı güçlendirmek için bilinmesi gerekenleri anlattı.

“ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK OLAN GIDALAR TÜKETİLMELİ”

Bağışıklık sisteminin tıpkı bir orkestra gibi çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu, bağışıklığı güçlü tutmak için öncelikle çeşitli ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Mutlaka yeterli protein, vitamin, mineral, posa ve su alımının sağlanmasını, yüksek yağ ve yüksek karbonhidratlı beslenmekten de kaçınılmasını söyleyen Doç. Dr. Garipoğlu konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

“Her gün 5-7 porsiyon mevsim sebzeleri ve meyveleri, yumurta, fermente süt ürünleri ve tam tahıllar tüketilmelidir. Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışmak, kırmızı eti 1-2 defadan fazla tüketmemek, yine haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek tüketmek çok önem arz ediyor. Günlük 30-60 gram fındık, badem ve cevizi de menüye eklemek gerekiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında antioksidan içeriği yüksek olan lahana, ıspanak, soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, karnabahar, havuç, yeşil çay, zerdeçal, zencefil, kırmızıbiber, kekik, zeytin, zeytinyağı öne çıkan besinler diyebiliriz.”

“GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2 LİTREYE ÇIKARILMALI”

Hazır yemeklerden olabildiğince uzak durulması ve bol su içilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Garipoğlu, “Sadece iyi beslenmek yeterli değil. Su vücudumuzdaki metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasında böbrekler ve bağırsaklarımız için son derece önemlidir. Özellikle grip gibi enfeksiyon durumlarında suya olan ihtiyaç da artar. Ancak havalar soğuyunca sıcak içecekler öncelikle tercih ediliyor, bu nedenle su içimi azalıyor. Çay, kahve gibi içecekler günde 2-3 porsiyona kadar sağlıklı olsa da fazlasının içerdiği kafein gibi maddeler nedeniyle vücuttan sıvı kaybını artırdığı unutulmamalıdır. Su tüketimi günlük 2 litreye çıkarılmalı, çay ve kahve buna dâhil edilmemelidir” dedi.

“VİTAMİNLER KONTROLLÜ ALINMALI”

Vitamin takviyelerinin eğer bilinen bir beslenme yetersizliği ya da kronik bir hastalık nedeniyle artmış bir gereksinim varsa kullanılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Garipoğlu, “Besinleri besin değerini koruyarak hazırlamak ve pişirmek, tek tip beslenmeden kaçınıp çeşitliliğe özen göstermek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok sayıda, yüksek dozlarda takviye almak bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir, ilaç etkileşimlerine, karaciğer-börek sorunlarına, alerjilere yol açabilir. Genel olarak yeterli ve dengeli beslenen, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerde gıda takviyesi için yeterli kanıt yoktur. Özellikle beslenme, uyku, egzersiz gibi bağışıklığı etkileyen diğer faktörleri iyileştirmeden takviyelerden fayda beklemek doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.