Mobbing nedir? Mobbing belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:11

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 11:11

Mobbing;psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.

MOBBİNG NEDİR?

Yıldırma anlamına gelen mobbing işte, okulda ya da belirli bir grupta kişiye yönelik yapılan sistemli bezdirme, engelleme, rahatsız etme, dışlama ve değersizleştirme davranışlarını içeriyor.

MOBBİNG BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mağdurla konuşmamak, mağduru sosyal gruplardan dışlamak ya da ağır bir iş yükü altında bırakmak, mağdurun dedikodusunu yapmak, değerleriyle alay etmek, taklidini yapmak, mağdura sözel, fiziksel şiddet uygulamak, cinsel taciz mobbing davranış kalıplarının başında geliyor. Sessizlik, kişiyi görmezden gelerek cezalandırma.



MOBBİNG İLE NASIL BAŞ EDİLİR?

Mobbinge maruz kalan kişilerin yaşadığı bu zor durumu kurumda güvendiği ve anlaşılabileceğini düşündüğü bir yetkilisiyle ya da arkadaşıyla paylaşması gerektiğini belirten Psikolog Babacan, gerekli durumlarda kişinin şikâyetlerini resmi olarak kuruma bildirebileceğini söylüyor. Psikolog Babacan mobbing karşısında kişilerin yapması gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

1.Sosyal destek mobbingle baş etmede yararlıdır. Bu sebeple kişi ailesinden ve yakın

çevresinden destek isteyebilir.

2. Kurumda güvenebileceği ya da anlaşabildiği kişi ya da kişilere durumdan bahsedebilir.

3.Mobbinge maruz kalan kişi baş etme becerilerini güçlendirmelidir.

4.Kişi mobbing karşısında hayır diyebilmeyi, rahatsızlığını dile getirebilmeyi ve talep etmeyi öğrenmelidir.

5.Kişi mobbingle baş etmekte zorlandığı durumlarda psikoterapi desteği alabilir.Tüm bunların yanı sıra mobbingin kurum için de bir sorun olduğunu ve kurumun, çalışanını mobbingden koruması gerektiğini belirten Psikolog Yusuf Babacan, kurum içi denetlemenin ve yaptırımın mobbingi önlemek adına etkili bir yöntem olduğunu söylüyor.