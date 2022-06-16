Muğla'da son 2 yılda 50’nin üzerinde uzman doktor istifa etti

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Muğla’daki kamu hastanelerinde doktor ve personel eksikliği yaşanıyor. Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte nüfusu giderek artan kentte dahiliye, göğüs hastalıkları, ortopedi, beyin cerrahi alanlarında doktor bulunamıyor.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın 13 ilçesinin 12’sinde hastane bulunduğunu, mevcut hastanelerin tamamına yakınında doktor başta olmak üzere personel yetersizliği yaşandığına dikkat çekti. Girgin, “Muğla’nın kışın bir milyon, yazın beş milyon nüfusu var. Gerek doktorların özlük haklarından kaynaklanan gerekse personel eksikliği nedeniyle birçok sorun yaşanıyor. Doktorlar istifa ediyor, başka kentlere tayin istiyor” dedi. Girgin, “Biz öncelikli olarak turizm bölgelerindeki personel için lojman yapılması gerektiğini söylüyoruz. Hiçbir sağlık personeli aşırı yüksek kiralar nedeniyle burada durmak istemiyor” diye konuştu.

HASTANEDE CİHAZ BİLE YOK

CHP’li Girgin, kentte yaşanan doktor eksikliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz devlet hastanelerinde bölgede tek çocuk doktoru var. Köyceğiz’de bir dahiliyeci on ay önce istifa etti, kalan tek dahiliyeci de iki ay sonra emekli olacak. Yatağan akciğer hastalıklarının en yoğun olduğu bölge ancak bir tane göğüs doktoru yok. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz gibi motosiklet kazalarının en yoğun yaşandığı yerde bir tane beyin cerrahi yok. Dalaman’da tomografi cihazı yok, göz ve ortopedi doktoru yok, hastanenin fiziksel kapasitesi yetersiz. Ortaca Devlet Hastanesi’nde son bir yılda yedi uzman, beş pratisyen doktor istifa etti. Son üç yılda Milas Devlet Hastanesi’nde 15 doktor iş bıraktı, 11’i emekli oldu, 12’si tayin isteyerek gitti. Muğla Araştırma Hastanesi’nde çocuk alerji doktoru yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Giderlerse gitsinler’ demişti. Aslında sözün muhatabı doktorlar değil, halk sağlığıdır.” Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin de Muğla da hem doktor hem de tıbbi malzeme eksikliği olduğuna vurgu yaptı. Şahin, “Toplamda son iki yılda Muğla’dan 50’nin üzerinde uzman doktor istifa etti, bir o kadar erken emekli oldu. Menteşe Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahisinin kullandığı ameliyat yastığı olmadığı için cerrah ameliyat yapamadı. Hasta evine gönderildi. Bodrum’dan uzman arkadaşımız Şırnak’a gönderildi. Çünkü orada da doktor yok. Bunun adı tam olarak doktor yetmezliğidir” dedi.

MAAŞ KİRAYA GİDİYOR

Şahin, “Maaşın tamamına yakını kiraya gidiyor. 7-8 bin lira kira ödeyen hekim arkadaşlarımız var” diye konuştu. Tek uzman doktor kaldığınızda sürekli görevde olmak zorunda kalıyorsunuz. Acillerde bir doktor günde 350-400 civarında hasta bakıyor. Hasta sayısındaki artış şiddeti de beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.