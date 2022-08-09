Nijerya'da maymun çiçeği vakası 157'ye yükseldi

09 Ağustos 2022 Salı, 09:49

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, hazirandan bu yana virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 26 eyalete yayıldığı belirtildi.

Bu sürede 413 test yapıldığı ve 157 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Salgın nedeniyle eyaletler arası seyahatlerin azaltılması çağrısında bulunuldu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



